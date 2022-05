Jeśli chodzi o Maga Foods, to jej prezes Piotr Pawiński, opisuje, że w wyniku kolejnych zmian własnościowych częściowym udziałowcem koncernu kontrolującego spółki Maga Foods stał się podmiot, którego pośrednim właścicielem była grupa inwestycyjna, gdzie jednym z udziałowców był oligarcha Michał Friedman. – Decyzja o rozwiązaniu umów z podmiotami powiązanymi z Friedmanem (i wykupie wszystkich udziałów) nasi holenderscy właściciele podjęli tuż po wybuchu wojny, a transakcję sfinalizowano w ostatnich dniach marca – mówi Pawiński. Przekonuje, że dysponuje dokumentami potwierdzającymi te słowa. I już następnego dnia po opublikowaniu listy sankcyjnej wysłał wyjaśnienie do MSWiA, wnioskując o wykreślenie. Ta firma też czeka na odpowiedź. Równolegle wysłała do KAS wniosek o odblokowanie środków na wynagrodzenie dla pracowników. – W zasadzie nawet nie mam jak złożyć deklaracji VAT. Nie mam jak zapłacić zespołowi za wykonaną pracę w kwietniu. Zatrudniamy ok. 200 osób, z czego połowa to Ukraińcy.