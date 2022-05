Tak się dzieje, bo dla przesądzenia, czy dana placówka może handlować w niedziele na podstawie kryterium „przeważającej działalności”, czyli czy może korzystać z dopuszczonych w ustawie wyjątków, do których należy sprzedaż pamiątek, wyrobów tytoniowych czy kwiatów, są miesięczne przychody. Powinny one wynieść z tej dominującej działalności 40 proc. - Ustawa nie odwołuje się więc do przychodów z poprzedniego miesiąca. Inspektor według przepisów ma ocenić stan rzeczywisty. A nie jest w stanie tego zrobić, dopóki nie minie 20. dzień każdego miesiąca. Do tego czasu bowiem przedsiębiorca musi ostatecznie dokonać wpisu w ewidencji za miesiąc poprzedni. Zatem przychody za maj będą znane do 20 czerwca - zaznacza dr Mateusz Warchał z Konsorcjum Prawno-Doradczego FOURLEX i pyta, jak w związku z tym inspektor pracy ma wymierzyć karę. Sam, jak tłumaczy, nie ma pewności, czy placówka może być otwarta czy nie, a ewentualny „winny”, czyli sklep, również nie. - W tej sytuacji wydanie jakiegokolwiek środka prawnego jest ryzykowne - wyjaśnia dr Mateusz Warchał.