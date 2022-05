Reklama

Wskazanie autentycznego przywódcy z nazwiska w gospodarce, polityce i działalności społecznej nie jest proste. Przynajmniej od razu i w wymiarze globalnym.

- To trudne zadanie. Ogólnie można powiedzieć, że powinna być to osoba, która porywa za sobą tłum. W polityce postawiłabym w związku z tym na Wołodymyra Zełenskiego, w gospodarce na Elona Muska, choć też nie do końca jestem przekonana, czy to dobry wybór. To innowator, wizjoner, realizujący swoje pomysły bez względu na wszystko. Nie wiem więc, czy współdziała, a dla mnie to oznacza autentycznego przywódcę. W działalności społecznej zupełnie natomiast nie wiem, kogo wytypować - mówi wprost Anna Sirocka, prezes zarządu Fundacji Liderek Biznesu.

Hanna Ziarkowska, zarządzająca centrum logistycznym Amazon w Sadach k. Poznania, przyznaje, że najłatwiej jest jej wskazać autentycznego przywódcę w kategorii biznesu

- Nie muszę długo szukać. Od razu na myśl przychodzi mi Jeff Bezos, wizjoner, który rozwinął firmę, w której pracuję. W pozostałych kategoriach wytypowałabym Angelę Merkel i prezydenta Ukrainy - dodaje.

Podobnie wskazuje dr hab. Marcin Gołembski z katedry zarządzania zasobami przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przyznając że stawia na Angelę Merkel, bo bez względu na wszystko, przez cały okres swoich rządów trwała przy swoim.

- Wołodymyr Zełenski z kolei ma odwagę krytykować, by walczyć o swoje. Nie boi się komentarzy ze strony Zachodu. A to cechy autentycznego przywódcy - dodaje.

Kluczowe cechy

Co zatem definiuje autentycznego przywódcę? Zdaniem ekspertów cechy, które powinien mieć, są uniwersalne i niezmienne od lat.

- To charyzma, wizja, pasja. Zmienia się tyko kontekst, w którym muszą się nimi wykazać. Bo zmienia się świat, za którym muszą podążać - zaznacza Marcin Gołembski.

Według ekspertów autentyczny przywódca musi więc reagować na bieżące wydarzenia, budować wartości, odradzać fundamenty, które zostały zlikwidowane.

- Do tego właśnie potrzebna jest wcześniej wymieniona przeze mnie charyzma. Przywódcy, którzy tego nie potrafią, przemawiają przy pustych salach - mówi Marcin Gołembski.

- Kiedyś świat był złożony. Teraz jest też nieprzewidywalny. Autentyczny przywódca to ten, który jest w stanie zbudować wartość dla świata i ludzi, odpowie na czasy, w których żyje. Uważam, że obecne czasy wymagają działania zespołowego, w gronie różnych osób, bo wtedy zostaną dostrzeżone wszystkie istotne aspekty i zostanie podjęta optymalna decyzja. Przywódca autentyczny to zatem ten, który nie idzie sam, ale stoi za nim zespół. Budowanie wartości w pojedynkę nie jest bowiem możliwe - dodaje Anna Sirocka.

W biznesie dobrym przykładem autentycznego przywódcy może być więc też Steve Jobs. Jego zasadą było to, że pracuje z najlepszymi w dziedzinach, w których się specjalizuje. Odnosi sukcesy, co oznacza, że otaczanie się ludźmi, czyli działanie w grupie, przynosi pożądane efekty.

Własny styl

Autentyczne przywództwo to też, jak mówią eksperci, szukanie własnego stylu zarządzania, a nie udawanie kogoś innego, kopiowanie rozwiązań. Wynika on z mieszkanki umiejętności, doświadczenia, cech charakteru, ale również znajomości swoich ograniczeń.

- Można to porównać do przyrządzania posiłku przez szefa kuchni, który nie tylko dysponuje konkretnym przepisem, lecz także wykorzystuje określone przyprawy w odpowiednich proporcjach, reguluje aromat, temperaturę i fakturę posiłku według swojej najlepszej wiedzy. Wszelkie zmiany, jakie wprowadza, zależą od sytuacji i są po to, aby na końcu uzyskać zbalansowane danie. Kucharz zna swoją kuchnię, zasoby, którymi dysponuje, a także własne słabości tak, aby niezwłocznie wyczuć zmiany w przygotowywanej potrawie i szybko na nie zareagować - podkreśla Hanna Ziarkowska i dodaje, że podobnie jest z liderem, który powinien mieć wyczerpującą wiedzę na temat swojego zespołu i środowiska , w którym pracuje, aby odpowiednio wcześniej zauważyć zmieniającą się sytuację i zaproponować najwłaściwsze rozwiązania.

Zapytana o to, z jakimi wyzwaniami mierzy się w zarządzaniu zespołem, odpowiada, że jest nim na pewno struktura organizacyjna, która bazuje na bardzo zróżnicowanych kompetencyjnie zespołach. Ponadto, jak podkreśla, tworzą one sprawnie działający operacyjnie i biznesowo organizm. W kulturę korporacyjną firmy bardzo mocno wpisana jest inkluzywność i to właśnie na różnorodności i jednocześnie równości buduje ona swoje zespoły oraz przewagi rynkowe.

Innym wyzwaniem są czynniki demograficzne. W Amazonie pracują ludzie w różnym wieku - od osób zaraz po szkole po te bardziej dojrzałe, z różnym wykształceniem i doświadczeniem, z różnych krajów, środowisk i kultur.

- Osoba zarządzająca centrum logistycznym musi zatem nie tylko zabezpieczyć jego sprawne funkcjonowanie pod względem czysto operacyjnym, ale jednocześnie sprawić, by tak różne jednostki dobrze ze sobą współgrały - mówi Hanna Ziarkowska, dodając, że wyzwaniem jest także utrzymanie stałego poziomu motywacji w zespole, biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby zawodowo-życiowe pracowników.

- Stawiam w związku z tym na dialog z pracownikami. A ten jest możliwy dzięki rozwijaniu narzędzi służących do komunikacji. Dla nas bowiem bardzo liczy się głos pracownika. Dlatego mamy tablicę, na której mogą oni zamieścić informacje, które są ważne z ich punktu widzenia. Codziennie ją sprawdzam. Dzięki niej mogę szybko reagować na zgłoszone potrzeby - mówi Hanna Ziarkowska.

Od autentycznego przywódcy oczekuje się zatem otwartości na różne opcje, odważnego myślenia, empatii, ale także bycia ciekawym - ludzi, nowych rozwiązań. Autentyczny lider powinien szukać możliwości dobrych zmian i ich wdrażania, nie poprzestawać na zastanym status quo, a także być otwartym na informacje zwrotne od swoich współpracowników. Ważna jest także konsekwencja i spójność między jego słowami i czynami, co buduje jego autorytet. Poza tym dla lidera to „jego” ludzie i ich rozwój są najważniejsi, również promocja talentów, co kształtuje kolejne pokolenia przywódców.

Wyłonić liderów

A jak wyłonić dobrego lidera zespołu w biznesie, autentycznego przywódcę? Trzeba mieć świadomość, czym kierować się przy jego wyborze, co jest istotne.

- Przywódca zespołu powinien się z nim identyfikować. Dlatego ważne jest, by w ramach organizacji posiadać różnorodne talenty. To już się dzieje również w Polsce. Fundusze venture capital dbają o talenty, o różnorodność zespołu, bo mają świadomość, że w ten sposób budują dodatkową wartość, która nie powstanie, jeśli zespół będzie jednorodny - wskazuje Anna Sirocka.

Z kolei Marcin Gołembski zauważa, że testem dla takiej osoby jest to, jak poradzi sobie w kryzysowej sytuacji.

- Wystarczy, że na tak postawione przeze mnie pytanie kandydat odpowie dwa, trzy zdania i już wiem, czy się nadaje. To wystarczy, by przekonać się, czy czuje kontekst, w którym się znajduje, czy sobie poradzi. To powinno być kluczowe przy wyborze lidera w biznesie. Na to powinniśmy zwracać uwagę - tłumaczy Marcin Gołembski.

Amazon opracował „Zasady przywództwa”. Obejmują one 16 kluczowych aspektów, przydatnych nie tylko w codziennej pracy, lecz także w życiu prywatnym. Dotyczą bowiem nie tylko sfery zarządzania, biznesu czy operacji, ale przede wszystkim personalnej strategii i nastawienia do podejmowanych aktywności.

- Każda z tych zasad jest dla nas cenną wskazówką, jak być coraz lepszym pracownikiem i liderem oraz najlepszym na świecie pracodawcą. Zasady przywództwa zachęcają nas do bycia odważnymi w myśleniu i podejmowaniu decyzji, stawiania sobie i swojemu zespołowi ambitnych celów, dbania o ciągły rozwój i bycia odpowiedzialnym za całą firmę tak, jakbyśmy to my sami byli jej właścicielami. To także koncentracja na potrzebach naszych klientów, a nie na konkurencji, pasja do innowacji, zaangażowanie w działalność operacyjną i długoterminowe myślenie. Co ważne, w naszej firmie każdy pracownik pełni funkcję lidera, bez względu na stanowisko - podsumowuje Hanna Ziarkowska, podkreślając, że to tylko dzięki pracy zespołowej osiąga się sukces.