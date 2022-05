Zrównoważony rozwój w obszarze środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego może przynieść korzyści biznesowe i przyczynić się do sukcesu organizacji. Dostrzega to coraz więcej firm , a do ich grona zaliczają się uczestnicy konkursu „Liderzy ESG”, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych, NN Investment Partners TFI oraz PwC.