Jak wynika z badania, najbardziej rozpowszechnioną dobrą praktyką w odniesieniu do pracowników jest zapewnianie równych szans na zajmowanie stanowisk kierowniczych kobietom i mężczyznom o takich samych kompetencjach. Mówi o tym 72 proc. ankietowanych. Zaraz potem jest wynagrodzenie odpowiadające wykonywanej pracy, stanowisku i kompetencjom – niezależnie od płci i innych wymiarów różnorodności. Według niedawno publikowanych danych GUS w październiku 2020 r. luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami wynosiła 4,8 proc., przy czym w sektorze prywatnym było to 12,9 proc.

Poza kwestiami pracowniczymi i wpływem na społeczność lokalną pod uwagę przy tworzeniu indeksu wzięto praktyki zarządcze, dostawców i partnerów oraz wpływ na środowisko naturalne. W odniesieniu do dostawców najczęściej deklarowana dobra praktyka to terminowe regulowanie zobowiązań. Taką deklarację złożyło 76 proc. ankietowanych. Nieco ponad połowa firm wykazała preferencje dla lokalnych dostawców. W przypadku wpływu na środowisko przedstawiciele biznesu mówią najczęściej o recyklingu i ograniczaniu odpadów , ale systemowe podejście ma mniej niż połowa przedsiębiorstw.

Niemal co czwarty ankietowany nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, co oznacza sformułowanie „społeczna odpowiedzialność konsumenta”. Najczęstsze odpowiedzi to „przemyślane, odpowiedzialne zakupy” (18 proc.) oraz „ochrona środowiska, konsumpcja uwzględniająca środowisko” (17 proc.).

„Nie brakuje krytycznych opinii wobec idei społecznej odpowiedzialności konsumenta – 49 proc. badanych Polaków zdecydowanie uważa, że jest to niezrozumiała, mglista koncepcja, a 28 proc., że jest to przerzucanie przez przedsiębiorstwa odpowiedzialności na rządy i konsumentów, ale także wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – 43 proc. badanych Polaków zdecydowanie uważa, że jest to chwilowa moda, a 42 proc., że jest to działalność na pokaz” – podkreślają autorzy raportu, który dziś zostanie zaprezentowany publicznie.