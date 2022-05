Dotknie on przede wszystkim państwa, które w największym stopniu korzystały z importu: Afrykę Północną i Bliski Wschód. Jednak takie dramatyczne wydarzenia często mają też rewolucyjny wpływ na cały ekosystem produkcyjny. Agencja Bloomberg porównała obecną sytuację na rynku nawozów do kryzysu paliwowego z lat siedemdziesiątych, który wymusił na producentach produkcję małolitrażowych samochodów, urządzeń AGD zużywających mniej energii i spowodował de facto zmniejszenie zależności od ropy naftowej. Zdaniem agencji Bloomberg dzisiejszy kryzys doprowadzi do ogromnych zmian w rolnictwie, w tym do strukturalnego zmniejszenia zużycia nawozów sztucznych.

Jednym z obszarów, któremu obecna dramatyczna sytuacja może dać silny impuls wzrostowy jest agrobiotechnologia. – Naszym zdaniem Covid i wojna przyspieszą trwające już procesy – twierdzi Jarosław Peczka, właściciel Bio-Gen, firmy produkującej biostymulatory i probiotyki. – Dostrzegaliśmy je jeszcze zanim zaczęły pękać łańcuchy dostaw, ale dziś, przy spadającej dostępności nawozów i środków ochrony widzimy jak przyspieszają.

Potencjał preparatów biotechnologicznych dostrzegli też byli ministrowie rolnictwa, którzy wystosowali list otwarty do obecnych władz resortu. Ich zdaniem - odpowiedzią na „niewyobrażalny wzrost cen nawozów azotowych może być bezpieczna technologia mikrobiologicznych produktów nawozowych, stosowanych zarówno w zastępstwie nawożenia azotowego, jak i wspomagająca ochronę roślin, która nie wywiera negatywnego wpływu na efektywność produkcji i ochronę środowiska”.

- Epidemia i wojna zmieniły spojrzenie na innowacyjne produkty. Dziś obserwujmy przełom. Myślę, że za dwa-trzy lata połowa rynku będzie korzystała z rolniczych produktów mikrobiologicznych, które mają olbrzymi potencjał – twierdzi Jarosław Peczka. – Przypomina to trochę sytuację z samochodami elektrycznymi: opinia publiczna w nie wątpiła, a dziś świat przesiada się do elektryków.

Dlatego właśnie wykorzystanie biotechnologii w rolnictwie będzie jednym z tematów dyskutowanych podczas konferencji CEBioForum2022 w Warszawie. Będą w niej uczestniczyć badacze, firmy doradcze, a także przedstawiciele innowacyjnych przedsiębiorstw oraz strony rządowej.

Magdalena Kulczycka, dyrektorka CEBioForum i dr biotechnologii, uważa, że sektor biotechnologii związanej z rolnictwem niesłusznie pozostaje w cieniu innowacji medycznych. – Może mniej działa na wyobraźnię, ale jest równie obiecujący i równie ważny – uważa Kulczycka. – Jednak aby polskie firmy biotechnologiczne działające w obrębie rolnictwa, medycyny i wszystkich innych specjalności mogły dokonać skoku rozwojowego i wnieść wkład w bioinnowacje na globalnym rynku niezbędna jest jak najściślejsza współpraca środowisk naukowych, regulacyjnych i przedsiębiorców. Dlatego właśnie – wyjaśnia - powstało CEBioForum: gromadzi w jednym miejscu głównych graczy tego sektora.

Podobnie wypowiada się Piotr Placha, Menadżer Zespołu Ekspertów Branżowych z Centrum Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. – Jeżeli chcemy wypracować długofalową strategię rozwoju polskiej biotechnologii firmy muszą mówić jednym głosem. Ani rząd bez interesariuszy, ani organizacje i firmy bez rządu nie będą mogły doprowadzić do jej powstania.