IT Champions

W dzisiejszych czasach cyfrowy rozwój to przede wszystkim silne zaplecze zespołu IT. Banki jako pracodawcy stają frontem do młodych talentów informatycznych, bo wciąż się rozwijają cyfrowo. Potrzebują kreatywnych osób nastawionych na współpracę, otwartych na zmianę oraz pełnych inicjatywy. Duży bank, z wieloletnim doświadczeniem, to dla młodych perspektywa pracy przy projektach na petabajtach danych i procesach IT o niespotykanej skali. Takie możliwości rozwoju dają m.in. atrakcyjne, płatne programy stażowe z możliwością elastycznego czasu pracy i wykonywaniem zadań w systemie hybrydowym. Dowiedz się czemu, jako swojego pracodawcę, warto wybrać właśnie Bank Pekao S.A.

Doświadczenie Pekao

Ten obecny lider bankowości został założony w 1929 roku i jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie zatrudnia prawie 14 tys. pracowników i jest jednym z najbardziej docenianych pracodawców w Polsce. Kolejny rok z rzędu otrzymał prestiżowy tytuł Top Employer. Również Best Quality Employer i inne wyróżnienia, które Pekao otrzymał za inwestowanie w edukację i rozwój swoich pracowników, potwierdzają markę i renomę banku.

- Pracownicy Pekao nie tylko wkładają w pracę mnóstwo serca, ale przede wszystkim współtworzą całą organizację i jej kulturę. Budują wizerunek firmy w swoim otoczeniu – mówi Magdalena Lewy, specjalista w Zespole Rekrutacji i Pozyskiwania Talentów w Banku Pekao.

Start w IT Pekao nowe technologie i innowacje

Bank konsekwentnie realizuje strategię cyfrowej transformacji. W swoich systemach wprowadza innowacyjne i wygodne w obsłudze rozwiązania nie tylko dla klientów indywidualnych, ale także małych i średnich firm, czy też dużych korporacji. Czemu innowacja jest dewizą Pekao?

Bank jako pierwszy udostępnił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości, a także wprowadził jako pierwszy kartę wielowalutową i płatności HCE. To właśnie Pekao jako pierwszy w Polsce dał możliwość zakładania konta osobistego za pomocą selfie. Bank wiedzie prym w obszarze sztucznej inteligencji, robotyzacji procesów, aplikacji mobilnych, biometrii twarzy czy głosu. Nie obce są mu Big Data, data science, czy architektury i infrastruktury systemów.

„Pekao budując nowe rozwiązania korzysta również z najlepszych technologii dostępnych na rynku. Spring Boot, Angular, Kubernetes, Grafana, Cassandra, Enterprise DB oraz Oracle DB - to tylko niektóre używane w systemach banku. Pekao stosuje przy tym podejście DevOps i Scrum. Używa języków Java, JavaScript, .Net, SQL, Python oraz R” – dodaje Magdalena Lewy, specjalista w Zespole Rekrutacji i Pozyskiwania Talentów w Banku Pekao

Przemiana na naszych oczach

Celem Pekao jest przemiana w jeden z najbardziej rozwiniętych omnikanałowo banków w Polsce. W ramach realizacji ponad 150 projektów i inicjatyw, podmiot zbudował nowoczesną platformę omnikanałową. Składa się na nią nowa bankowość mobilna PeoPay dla dorosłych i dla dzieci – PeoPay KIDS, nowa bankowość internetowa Pekao24, platforma open banking, najszersza na rynku oferta płatności mobilnych (BLIK, Apple PAY, Google PAY, Garmin, Fitbit) oraz warstwa procesów sprzedażowych i samoobsługowych (w szczególności najnowocześniejszy na rynku proces otwierania konta na „selfie” z użyciem biometrii i integracji z e-dowodami).

- Pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach, składających się z product ownerów, scrum masterów, projektantów UX, analityków, programistów, testerów, którzy odpowiadają za konkretne biznesowe procesy lub produkty – mówi Sylwester Duda, dyrektor Departamentu Systemów Klienta Detalicznego. – W codziennej pracy stawiamy na nowe rozwiązania technologiczne, automatyzację procesów oraz korzystanie ze zwinnych metodyk pracy. Wykorzystujemy wewnętrzne kompetencje UX, dzięki którym projektujemy i badamy pod względem użyteczności wdrażane rozwiązania.

Dyrektor zawraca uwagę, iż w Pekao specjaliści pracują w modelu pracy IT, opierającym się na wykorzystaniu podejścia DEVOPS, który zakłada automatyzację procesów wdrożeń i zarządzania środowiskami, częste wdrożenia, narzędzia CI/CD oraz krossfunkcjonalne zespoły odpowiadające za konkretne usługi. Bank stawia także na automatyzację obszaru testów (QA), dzięki czemu może realizować częste wdrożenia, minimalizując przy tym ryzyko.

Rozwój w IT poprzez udział w programie stażowym

Pekao konsekwentnie realizuje strategię cyfrowego rozwoju bankowości korporacyjnej, prowadząc szereg projektów mających na celu unowocześnienie systemów informatycznych wspierających biznes. Jednak do ambitnych projektów potrzeba rzeszy doświadczonych specjalistów, ale także kreatywności młodych talentów informatycznych. To właśnie one mają szansę zmieniać obliczę IT w bankowości, dając wymierną korzyść zarówno pracodawcy, jak i otwierając możliwość sprecyzowania ścieżki własnej kariery.

Pekao, dostrzegając trend w obszarze IT, zwłaszcza w bankowości, gdzie rośnie zapotrzebowanie na inżynierów oprogramowania, baz danych, inżynierów DevOps, analityków, testerów czy project managerów - od lat organizuje programy stażowe dla studentów i absolwentów. To szeroka oferta skierowana do osób, które myślą o rozwoju kariery w sektorze IT. To również okazja do sprawdzenia jak funkcjonuje jedna z największych instytucji finansowych w Polsce.

Na młode talenty, które chcą związać swoja przyszłość z nowymi technologiami w banku czekają projekty realizowane z gigantami takimi jak Google, IBM czy Microsoft. Staż i zatrudnienie w Pekao, to praca z najlepszymi ekspertami. A w obliczu wyzwań czy codziennych obowiązków, każdy pracownik może liczyć na wsparcie współpracowników z najbliższego otoczenia.

IT Champions

Jeśli fascynuje Cię świat nowych technologii oraz chcesz wziąć udział w transformacji Banku Pekao to do Ciebie skierowany jest program IT Champions. W programie każdy znajdzie odpowiednie miejsce dla siebie w różnych interdyscyplinarnych zespołach. IT Champions rusza na przełomie maja i czerwca br. Czas trwania to 4 miesiące.

Jaką drogę można wybrać w IT Champions? Staż można realizować w ramach 4 ścieżek:

Programiści. Ci specjaliści zatrudnieni w banku rozwijają i utrzymują systemy i aplikacje dla klientów jak i na potrzeby pracowników wewnętrznych. Pracują w metodologiach zwinnych (SCRUM, Kanban). W zespołach wykorzystywane są takie języki i rozwiązania, jak: Angular, CSS, HTML, GIT, C#, narzędzi CI/CD, PL/SQL, Java, Python, SQL, HTML, Java Script, Spring, Hibernate.

Analitycy. W ramach ścieżki analitycznej będziesz miał okazję zapoznać się ze specyfiką pracy projektowej, w tym specyfikacją wymagań biznesowych, modelowania procesów czy z analizą biznesową. To oferta do kandydatów z wykształceniem informatycznym, zarządzaniem projektami czy ekonomią. Zespoły korzystają z takich narzędzi, jak: Atlassian Jira, Confluence, MS Office.

Administratorzy. W ramach stażu w tym obszarze zapoznasz się ze specyfiką utrzymania i rozwijania systemów i aplikacji wewnętrznych, administracji infrastruktury zewnętrznej oraz poznać jak działa Data Center. Wymagana jest wiedza pozwalająca na poruszanie się po systemach Linux lub Windows (mile widziane wiedza na temat IIS, Tomcat, Jbos), SQL, MS Office czy Power BI.

Testerzy. W ścieżce testerskiej będziesz realizować zadania związane z testowaniem oprogramowania, realizacją testów SIT/UAT, pisaniem przypadków testowych w podejściu zwinnym oraz będziesz pracować w takich narzędziach jak Jira czy Confluence. Będzie okazja nauczenia się m.in. pisania scenariuszy testowych czy wytwarzania dokumentacji.

Program IT Champions to oferta 4-miesięcznego stażu (z opcją kontynuowania współpracy), która przewiduje zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z możliwością elastycznego czasu pracy, a także opcją pracy hybrydowej. Pekao zapewnia podczas stażu nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, ale także opiekę mentora i współpracę z ekspertami, indywidualną ścieżkę rozwoju kompetencji i możliwość poznania specyfiki realizacji różnorodnych projektów w obszarze IT.

Program jest skierowany do studentów 4 i 5 roku lub absolwentów, najlepiej takich kierunków jak informatyka, telekomunikacja, matematyka i pokrewne. Warto wykazywać się umiejętnością analitycznego myślenia i znajomością języka angielskiego na poziomie minimum B1.

Aby uzyskać więcej informacji o aktualnie prowadzonych rekrutacjach w Banku Pekao warto wejść na stronę Kariera na bank.