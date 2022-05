Reklama

Program konferencji koncentruje się na bieżących trendach, największych wyzwaniach oraz praktycznych aspektach związanych z arbitrażem w transakcjach M&A. W trakcie dwudniowej sesji uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in. jak radzić sobie z wielością podmiotów i umów w arbitrażu M&A a także, jaką rolę odgrywają zasady sprawiedliwości i business sense w kontekście treści wyroku arbitrażowego. Podczas drugiego dnia konferencji, w całości poświęconego arbitrażowi inwestycyjnemu, paneliści zgłębią zagadnienia reflective loss w sporach M&A w arbitrażu inwestycyjnym, oraz rewolucji modeli energetycznych w transakcjach M&A.

Reklama

- Arbitraż niewątpliwie jest popularną metodą rozwiązywania sporów M&A. Konferencja pozwala poznać nowe trendy i tajemnice niektórych sposobów rozstrzygnięć. Spotkamy tu światowych ekspertów – pełnomocników i arbitrów, akademików i praktyków – specjalizujących się w transakcjach fuzji i przejęć – mówi dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, senior partner kancelarii GESSEL, pomysłodawczyni konferencji.

Podczas spotkania nie zabraknie również czasu na omówienie interesujących case studies opracowanych przez partnerów wydarzenia oraz sposobności do rozmów one-to-one. Dzięki specjalnej aplikacji mobilnej przygotowanej na potrzeby konferencji, wszyscy uczestnicy będą mogli nawiązać ze sobą bezpośredni kontakt w ramach networkingu.

- Ta konferencja jest dla wszystkich, którzy mają do czynienia z fuzjami i przejęciami. Nikt nie zakłada sporu. Nikt nie chce sporu, ale o tym jak się zabezpieczyć, jak go uniknąć, trzeba myśleć na długo przed tym, zanim spór wyniknie. Trzeba znać reguły gry, zanim się do niej przystąpi – zauważa dr Cezary Wiśniewski, prezes ICC Polska.

Dispute Resolution in M&A Transactions 2022 to już 6 edycja tego prestiżowego wydarzenia, które co dwa lata gromadzi w Warszawie grono wybitnych specjalistów teoretyków i praktyków z całego świata. Konferencja jest w szczególności dedykowana prawnikom transakcyjnym oraz arbitrażowym, prawnikom przedsiębiorstw, arbitrom oraz doradcom biznesowym. Wydarzenie jest nie tylko niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń z zakresu arbitrażu M&A ale stwarza unikalną możliwość spotkania najlepszych z najlepszych w tej dziedzinie z całego świata. Szczegółowy program konferencji Dispute Resolution in M&A Transactions 2022 oraz formularz rejestracyjny można znaleźć TUTAJ.

Zapisz się już dziś, i nie pozwól, aby ominęło cię największe wydarzenie M&A w regionie CEE!

Konferencję organizuje Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) oraz kancelaria GESSEL, przy wsparciu Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC.

Wszyscy ukraińscy prawnicy mają wstęp wolny na konferencję.

https://disputeresolutionmaconference.com/