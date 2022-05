inaczej. Jeśli tylko oni, a kobiety nie, to może mieliśmy te same problemy, ale w inna stronę? A jeśli i my i mężczyźni - to byłoby bardzo ciekawe.

Kiedy słyszę „kobieta pracująca” wyobrażam sobie moją… moją mamę. Niewielka miejscowość, czwórka dzieci, niewspierający mąż, a potem jego brak, i nauczycielska pensja. Do dziś nie wiem, skąd brała siłę na to wszystko!

Kobiety to słaba płeć? Kiedy to słyszę, przypominam sobie zdarzenie… nie ma takich. Każdy z nas bez względu na płeć ma lepsze i gorsze dni, jesteśmy po prostu ludźmi i nie musimy być perfekcyjni.

w NatWest mamy dziesiątki różnych rozwiązań, podając jedynie kilka przykładów: od programu Keep in Touch, w którym dbamy o osoby planujące, będące na i powracające z dłuższych nieobecności w pracy, przez masę programów rozwojowych specjalnie dla dziewczyn, po możliwość skorzystania z dodatkowego urlopu dla ofiar przemocy domowej czy dofinansowanie InVitro.

Miesiączka w pracy wciąż jest tematem tabu… zupełnie niepotrzebnie, to część naszej fizjologii. Kobiety aktywne zawodowo, z zachodnich cywilizacji, przeżywają średnio około 450 okresów w swoim życiu i łącznie trwa to prawie 10 lat. Nie sposób tego pomijać bo to ważna część naszego życia, często przynosząca dolegliwości i czas, kiedy chcemy mieć pewność, że mamy dostęp do środków higienicznych. Rozpoznanie i nazwanie tematu w miejscu pracy pozwoli go oswoić, a swobodny dostęp do podpasek czy tamponów z pewnością znajdzie ogromne uznanie osób miesiączkujących!