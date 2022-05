Reklama

"W środę Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC/Federal Open Market Committee odpowiednik RPP w USA - PAP) banku centralnego USA jednogłośnie podjął decyzję o podniesieniu stopy referencyjnej o pół punktu procentowego" - poinformowała agencja Bloomberg.

Według agencji podniesienie docelowej stopy funduszy federalnych do przedziału 0,75 proc. - 1 proc., przez FOMC jest "następstwem podwyżki stóp o ćwierć punktu w marcu, która zakończyła dwa lata utrzymywania stóp na poziomie zbliżonym do zera, co miało pomóc gospodarce amerykańskiej w złagodzeniu początkowych skutków kryzysu Covid-19" - napisano.

FOMC po raz pierwszy podwyższył stopę procentową w marcu. Jak przypominał niedawno Goldman Sachs, Jerome Powell (szef Fed -PAP) "zasugerował" wówczas na konferencji prasowej, że "proces redukcji bilansu Fed prawdopodobnie rozpocznie się w maju".

Po posiedzeniu 16 marca Fed podniósł główną stopę procentową w USA do przedziału 0,25-0,50 proc. (PAP)

Autorka: Ewa Nehring

