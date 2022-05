Reklama

Województwo warmińsko-mazurskie ma jasno sprecyzowany plan, którego istotnym elementem jest stwarzanie przedsiębiorcom przyjaznych warunków do wzrostu. Jednym z instrumentów wsparcia w tym zakresie są misje przyjazdowe. Najbliższa odbędzie się na przełomie maja i czerwca.

Warmia i Mazury słyną z walorów przyrodniczych, a te idą w parze z udogodnieniami dla podmiotów gospodarczych. Idealne warunki do wypoczynku oraz regeneracji stanowią tutaj doskonałą infrastrukturę również do prowadzenia biznesu. Przedsiębiorczości sprzyja znaczna poprawa dostępności komunikacyjnej oraz wsparcie instytucjonalne. Lokalne władze starają się aktywnie przyciągać nowy kapitał, oferując m.in. tereny pod inwestycje, ulgi podatkowe czy pomoc ekspertów Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Nie zapominają przy tym o tworzeniu korzystnych warunków do rozwoju firm już obecnych w regionie.

Z myślą o nich samorząd województwa organizuje misje przyjazdowe, które mają być platformą do nawiązania międzynarodowych relacji handlowych oraz zainicjowania ekspansji na rynki zagraniczne. Jachty i łodzie, żywność, meble już teraz są szeroko znane za granicą. Warto jednak, by rynek tych produktów i usług znalazł nowych nabywców.

Dla firm z Unii Europejskiej misje gospodarcze to okazja, by zaznajomić się z ofertą i potencjałem rozwijających się dynamicznie sektorów, tj. inteligentnych specjalizacji (żywność wysokiej jakości, ekonomia wody, meblarstwo), branży IT, turystycznej czy energetyki alternatywnej.

Już za kilka tygodni odbędzie się szósta edycja wydarzenia. Wezmą w nim udział przedstawiciele strategicznych branż z województwa warmińsko-mazurskiego oraz reprezentanci państw członkowskich UE, zainteresowani importem produktów z Krainy Tysiąca Jezior. Spotkanie zostanie przeprowadzone w formule B2B online.

W latach 2018-2021 zorganizowano pięć misji, w których udział wzięli przedsiębiorcy z Włoch, Szwecji, Niemiec, Austrii i Chorwacji. Spotkania umożliwiły regionalnym firmom znalezienie nowych rynków zbytu oraz nawiązanie trwałej współpracy gospodarczej.

Prowadzisz działalność na Warmii i Mazurach? Jesteś zainteresowany udziałem w misji? Śledź stronę www.invest.warmia.mazury.pl, na której znajdziesz informacje o rekrutacji.

Więcej informacji o potencjale biznesowym Warmii i Mazur znajdziesz w nowym serwisie invest.warmia.mazury.pl . To kompleksowe źródło wiedzy dla wszystkich przedsiębiorców. Strona zawiera szeroką bazę ofert inwestycyjnych, wraz ze szczegółową dokumentacją dostępnych nieruchomości. Pomocnym narzędziem jest także Przewodnik inwestora, który w przystępny sposób wyjaśnia cały proces inwestycyjny – od poszukiwania lokalizacji, aż do finalizacji przedsięwzięcia.

Udział w misjach dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego jest w całości finansowany z projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+”. Uczestnictwo stanowi pomoc de minimis.