BAT zobowiązała się do 30-procentowego zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery do 2025 r., a w roku 2030 ogłoszenia całkowitej neutralności węglowej. Kolejnym deklarowanym celem środowiskowym jest obniżenie poziomu zużycia wodyo 30 proc. Dlatego w 2020 r. powstała centralna stacja uzdatniania, dzięki czemu płynąca w rurach augustowskiej fabryki woda nadaje się do bezpośredniego spożycia. Pozwoliło to na rezygnację z zakupu wody w plastikowych butelkach i zredukowanie odpadów aż o 1,5 tony.