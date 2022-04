Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczekuje, że tegoroczna recesja w Rosji osiągnie 8,5 proc., choć do tych prognoz należy podchodzić z ostrożnością ze względu na dużą niepewność co do tego, jak długo potrwa wojna z Ukrainą, czy dojdzie do dalszej eskalacji przemocy i – co za tym idzie – znaczącego poszerzenia zachodnich sankcji gospodarczych, które już są bezprecedensowe. Gdyby jednak ta prognoza się sprawdziła, kryzys wywołany napaścią na sąsiada byłby wprawdzie głębszy niż te z lat 1998 i 2009 (spadek o odpowiednio 5,3 proc. i 7,8 proc.), ale znacznie płytszy niż na początku lat 90. (rekordowe -14,5 proc. w 1992 r.).