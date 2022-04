Reklama

Aktualna sytuacja wojenna w Ukrainie, scenariusze jej dalszego rozwoju, a także kwestie odbudowy kraju ze zniszczeń były tematami sobotnich rozmów w Krakowie premierów Mateusza Morawieckiego i Denysa Szmyhala - podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

„Spotkałem się z wielkim przyjacielem Ukrainy – premierem Polski Mateuszem Morawieckim. Dyskutowaliśmy o odbudowie naszego kraju po skutkach rosyjskiej agresji. Podpisaliśmy memorandum o wzmocnieniu współpracy w sferze kolejowej. Podczas wojny z Rosją na pełną skalę Polska stała się kluczowym centrum logistycznym pomocy dla Ukrainy. Szczególnie ścisła współpraca ma miejsce na poziomie kolei obu krajów i taką współpracę należy zacieśnić” – powiedział Szmyhal.

Według niego memorandum przewiduje utworzenie wspólnej firmy logistycznej obu krajów. To radykalnie zwiększy wolumen przewozów kolejowych ukraińskiego eksportu na rynki UE i światowe przez Europę.

„Blokując ukraińskie porty, Rosja próbuje sprowokować światowy kryzys żywnościowy. Musimy temu zapobiec. Podpisane memorandum o zacieśnieniu współpracy w sektorze kolejowym między Ukrainą a Polską zwiększy nasze możliwości eksportowe, w tym produktów rolnych. Dogodne rozwiązania logistyczne dla ukraińskiego biznesu pozwolą szybko dostarczyć niezbędny towar w dowolne miejsce na świecie. To bardzo ważne dla stabilności naszej gospodarki” – cytuje premiera portal ukraińskiego rządu.

Portal zwraca uwagę, że strony podkreśliły również wagę modernizacji infrastruktury granicznej. W szczególności rozwoju węzłów komunikacyjnych i przejść granicznych.

Morawiecki podał na konferencji prasowej, że podczas sobotniego spotkania w Krakowie podpisano memorandum o współpracy m.in. przy ekspercie ukraińskich towarów.

"Ukraina (...) to jeden z głównych eksporterów zboża. (…) Aby zboże mogło być eksportowane na cały świat, na Bliski Wschód, podpisaliśmy dzisiaj memorandum o współpracy - można powiedzieć generalnie o współpracy przy eksporcie i imporcie, eksporcie towarów ukraińskich do wszystkich innych krajów” – powiedział Morawiecki.

Na tej współpracy, jak zaznaczył, będą mogły skorzystać polskie i ukraińskie firmy. "Chcemy razem budować przyszłość gospodarczą” – zaznaczył.

Morawiecki ocenił, że obecna sytuacja to punkt zwrotny w historii Polski i Ukrainy. "Polska jest bezpieczna, bo jest częścią NATO, ale możemy doprowadzić do tego, że Rosja przestanie być wreszcie agresywnym, niebezpiecznym państwem, które niszczy pokój, niszczy bezpieczeństwo, niszczy normalne życie dziesiątek milionów ludzi - ich sąsiadów, którzy chcą z nimi żyć w pokoju" - powiedział.

"Będziemy razem z Ukrainą walczyć o to, aby zastosować wszystkie możliwe środki, żeby Ukraina przetrwała jako wolne państwo, suwerenne państwo, i żeby rozliczyć te zbrodnie rosyjskie, które do tej pory już niestety w bardzo wielkiej skali dały o sobie znać, i żeby nie było tych zbrodni w przyszłości, żeby zakończyć tę wojnę jak najszybciej, doprowadzić do przywrócenia pokoju" - oświadczył szef polskiego rządu.

Spotkanie premierów Polski i Ukrainy w Krakowie

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała w informacji na swojej stronie, że premierzy złożyli na Wawelu wieńce przed grobem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii oraz marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ponadto, został im zaprezentowany miecz hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego. KPRM wyjaśnia, że jest to niezwykle ważny dla historii Ukrainy eksponat znajdujący się w zbiorach Muzeum Królewskiego na Wawelu. Miecz miał zostać wypożyczony w tym roku w związku zaplanowaną w Kijowie ekspozycją z okazji obchodów 31. rocznicy uzyskania niepodległości przez Ukrainę oraz upamiętnieniem 400-lecia śmierci hetmana.

Kancelaria przekazała, ze premierzy omówili aktualny stan sankcji nakładanych przez wspólnotę międzynarodową i poszczególne kraje na Rosję, jej przedstawicieli i przemysł. Oceniono, że obecnie nałożone kary na Rosję nie działają tak, jak trzeba i nie zatrzymują agresora.