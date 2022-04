Nie jestem przekonana, czy jest to kwestia przepisów. Moim zdaniem musi nastąpić zmiana sposobu myślenia o aktywności zawodowej kobiet. Kobiety powinny wiedzieć, że nie muszą wybierać: kariera czy rodzina , bo ich partner jest tak samo zaangażowany w życie rodzinne jak one. Dzięki temu każde z nich może realizować się zawodowo w równym stopniu i to bez uszczerbku dla życia rodzinnego. Równouprawnienie to nie tylko przywileje, lecz także podział obowiązków. Równy podział, by żadna ze stron nie była pokrzywdzona.