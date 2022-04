Reklama

Ekologiczne gadżety firmowe: kluczowy trend ostatnich lat

Dlaczego gadżety reklamowe w stylu eko są tak popularne? Trend ten jest odpowiedzią na rosnącą świadomość ludzi, że musimy mieć na uwadze, aby chronić środowisko. Coraz więcej firm wdraża zmiany w swoich systemach produkcji i podkreśla troskę o planetę – jest to bardzo pozytywnie odbierane przez konsumentów. Co więcej, akcesoria tworzone z naturalnych materiałów są oryginalne. Prezentują się niebanalnie, przykuwają uwagę, są stylowe, a przez to chętniej wykorzystywane na co dzień.

Co mówią o Twojej marce ekologiczne gadżety reklamowe?

Zastanawiasz się, dlaczego powinieneś wykorzystać ekologiczne gadżety reklamowe w promocji swojej firmy? Przede wszystkim, wybór właśnie takich akcesoriów buduje wizerunek Twojej marki jako świadomej konieczności dbania o planetę. Coraz więcej osób wie, jak duże znaczenie ma ochrona środowiska – wiele z nich wprowadza w swoim życiu zmiany, aby działać zgodnie z nurtem eko. Stawiając zatem na produkty wykonane z naturalnych surowców i materiałów ulegających biodegradacji, trafiasz do szerokiego grona odbiorców. Masz też szansę podnieść świadomość ludzi i zwrócić ich uwagę na działania proekologiczne.

Z jakich materiałów produkuje się eko gadżety?

Ekologiczne gadżety reklamowe są wykonywane z naturalnych surowców, a wśród nich prym wiodą:

słoma pszeniczna – włókno pszeniczne to materiał wyjątkowy – w tradycyjnej produkcji traktowany jako odpad, zyskuje nowe życie w postaci akcesoriów promocyjnych, ponieważ doskonale nadaje się do recyklingu. Słoma pszeniczna jest wytrzymała i lekka, dlatego tworzone są z niej między innymi długopisy,

– włókno pszeniczne to materiał wyjątkowy – w tradycyjnej produkcji traktowany jako odpad, zyskuje nowe życie w postaci akcesoriów promocyjnych, ponieważ doskonale nadaje się do recyklingu. Słoma pszeniczna jest wytrzymała i lekka, dlatego tworzone są z niej między innymi długopisy, bambus – jest w stu procentach naturalny i prezentuje się bardzo stylowo, dlatego producenci gadżetów reklamowych stosują go na przykład do tworzenia akcesoriów kuchennych. Miłośnicy nurtu eko doceniają ich praktyczne wykorzystanie w swoich domach,

– jest w stu procentach naturalny i prezentuje się bardzo stylowo, dlatego producenci gadżetów reklamowych stosują go na przykład do tworzenia akcesoriów kuchennych. Miłośnicy nurtu eko doceniają ich praktyczne wykorzystanie w swoich domach, szkło – jego zaletą jest możliwość przerobienia na zupełnie nowe wyroby. Ponadto doskonale nadaje się ono do nanoszenia znakowania, tworzenia grawerów i nadruków.

Ekologiczne gadżety reklamowe – TOP 5 pomysłów

Szukasz ekologicznych akcesoriów promocyjnych, które wykorzystasz w działaniach marketingowych swojej firmy? Pamiętaj, że powinny być one nie tylko stylowe, lecz przede wszystkim praktyczne. Wtedy klienci bardziej je docenią i będą chętnie używać ich na co dzień. Jeżeli chcesz wybrać funkcjonalne i modne gadżety reklamowe, weź pod uwagę:

artykuły piśmiennicze – w tym długopisy, pióra i ołówki, ponieważ te produkty przydają się zawsze. Są uniwersalne, kompaktowe i poręczne, a umieszczając na nich logo swojej firmy, personalizujesz je i czynisz z nich narzędzia promujące markę,

– w tym długopisy, pióra i ołówki, ponieważ te produkty przydają się zawsze. Są uniwersalne, kompaktowe i poręczne, a umieszczając na nich logo swojej firmy, personalizujesz je i czynisz z nich narzędzia promujące markę, kubki – to kolejne praktyczne wyroby, które można wręczyć każdemu, zarówno klientom korzystającym z Twoich usług, jak i partnerom biznesowym czy pracownikom,

– to kolejne praktyczne wyroby, które można wręczyć każdemu, zarówno klientom korzystającym z Twoich usług, jak i partnerom biznesowym czy pracownikom, stojaki na telefon – obecnie niemal każdy ma komórkę, dlatego podstawka pod nią to strzał w dziesiątkę. Taki gadżet reklamowy jest użyteczny i oryginalny, a wciąż jeszcze niewiele firm korzysta z niego, promując swoją działalność,

– obecnie niemal każdy ma komórkę, dlatego podstawka pod nią to strzał w dziesiątkę. Taki gadżet reklamowy jest użyteczny i oryginalny, a wciąż jeszcze niewiele firm korzysta z niego, promując swoją działalność, głośniki – mają niewielkie rozmiary, dlatego można zabrać je ze sobą wszędzie: sprawdzą się w samochodzie, na pikniku, wycieczce rowerowej, na działce czy podczas organizacji przyjęcia w ogrodzie,

– mają niewielkie rozmiary, dlatego można zabrać je ze sobą wszędzie: sprawdzą się w samochodzie, na pikniku, wycieczce rowerowej, na działce czy podczas organizacji przyjęcia w ogrodzie, breloki – to małe i uniwersalne akcesoria, które dowolnie spersonalizujesz, a przyczepione do kluczy, plecaka czy torby będą promować Twoją markę wśród szerokiego grona odbiorców.

Marketing i troska o środowisko mogą iść w parze!

