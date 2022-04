W I kw. tego roku w samej stolicy wynajęto 273 tys. mkw. powierzchni biurowej. To wynik najlepszy nie tylko od wybuchu pandemii. W I kw. 2019 r. bowiem najemców znalazło 140 tys. mkw. biur. Motorem napędzającym popyt jest przede wszystkim sektor finansowy - głównie banki oraz IT.

Stolica nie jest odosobnionym przypadkiem. - Większy popyt widać też w miastach regionalnych, gdzie mieści się połowa z dostępnej w kraju nowoczesnej powierzchni biurowej. Większość firm powróciła już do biur. Są też w stanie oszacować swoje potrzeby lokalowe na przyszłość. Stąd nowe umowy najmu - tłumaczy Piotr Kaszyński, partner zarządzający w firmie doradczej Newmark Polska. W I kw. ubiegłego roku w miastach regionalnych wynajęto 98 tys. mkw. Danych za pierwsze trzy miesiące tego roku jeszcze nie ma, ale zdaniem ekspertów zdecydowanie przekroczona zostanie granica 100 tys. mkw. Wśród najemców dominują firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych. - Na głównych rynkach, takich jak Kraków, Wrocław i Trójmiasto, wzrosty będą podobne do zanotowanego w stolicy - uważa Piotr Kaszyński.

Nie brakuje też nowych klientów. Jak informuje Izabela Dąbrowska, dyrektor w dziale reprezentacji najemcy w Knight Frank, nową grupą najemców mogą być ukraińskie, białoruskie czy rosyjskie firmy przenoszące swoje biura m.in. do stolicy Polski. - Po wybuchu wojny w Ukrainie część tamtejszych firm korzysta z elastycznych powierzchni, co z kolei w dłuższej perspektywie może przełożyć się na większy popyt na biura w przyszłości - dodaje Tomasz Czuba, dyrektor działu wynajmu powierzchni biurowych i reprezentacji najemcy w JLL.

Rosnący w szybkim tempie popyt zaczyna budzić obawy o zatkanie rynku biurowego, zwłaszcza tego w stolicy, gdzie aktywność deweloperów nie wróciła jeszcze do poziomu sprzed pandemii. W Warszawie na koniec I kw. w budowie było 282 tys. mkw. powierzchni biurowej, z czego do oddania w tym roku jest 183 tys. mkw. Dla porównania w przedpandemicznym 2019 r. budowano ponad 400 tys. mkw. - W perspektywie kilku najbliższych miesięcy spodziewana jest w związku z tym luka podażowa w Warszawie - prognozuje Bartosz Oleksak. Jego zdaniem możemy z nią mieć do czynienia nawet do 2024 r.

O tym, że nie są to obawy bez pokrycia, świadczy fakt, że po raz pierwszy od ponad dwóch lat współczynnik pustostanów zanotował spadek. Na koniec I kw. 2022 r. w Warszawie wyniósł on 12,2 proc., o 0,5 pkt proc. mniej w porównaniu z końcem ubiegłego roku, co przekłada się w praktyce na 20 tys. mkw. mniejszą powierzchnię do wynajęcia. Maleje także dostęp do powierzchni biurowej oferowanej w formule podnajmu. Na koniec I kw. tego roku, jak wylicza firma Knight Frank, na rynku zidentyfikowano ok. 60 tys. mkw. takiej powierzchni.