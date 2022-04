– To bardzo poważna deklaracja. Cieszy nas, że inwestor nie zaprzecza, że sytuacja jest nadzwyczajna. To duża zmiana w podejściu, zwłaszcza w porównaniu do 2012 r., kiedy wiele firm wpadło w poważne tarapaty finansowe – mówi Jan Styliński, szef Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, który spodziewa się jednak, że w przypadku inwestycji samorządowych sytuacja będzie wyglądać inaczej. W ostatnim czasie wiele gmin czy powiatów jest w trudnej sytuacji finansowej. W efekcie nie będą się tak łatwo godzić na podwyższenie wartości kontraktu. I to nawet jeśli wykonawcy dokładnie udokumentują wzrost kosztów. Firmom pozostanie wtedy walka na drodze sądowej.