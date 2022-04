Reklama

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to seria debat i dyskusji prowadzona z obywatelami. Stanowi ona forum debaty ze społeczeństwem obywatelskim, tj. obywatelami i organizacjami pozarządowymi, na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Unią Europejską. W piątek i sobotę w PE w Strasburgu odbyło się zgromadzenie plenarne Konferencji. CoFoE ma wypracować dokumenty, które wskażą kierunki, w jakich ma podążać Europa.

Więcej głosu obywateli w procesach decyzyjnych w UE

Reprezentujący PE w CoFoE eurodeputowany Guy Verhofstadt przekonywał na konferencji prasowej, że potrzeba wzmocnienia roli obywateli w procesach decyzyjnych w UE. „Po raz pierwszy nie tylko debatujemy z obywatelami o przyszłości Europy, ale robimy to wspólnie z trzema instytucjami wspólnotowymi” – powiedział.

Z takim podejście zgodziła się wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Dubravka Szuica. „Wszyscy zgadzamy się, że polityka to nie tylko sprawa polityków, potrzebujemy wzmocnienia roli obywateli. Nie możemy ich słuchać tylko co pięć lat, musimy też wiedzieć, co myślą w okresie między kolejnymi wyborami” – skomentowała.

Szuica dodała, że rosyjska inwazja na Ukrainę „zmieniła wszystko” i ostrzegła, że porządek w Unii „został zakłócony”. „Osobiście doświadczyłam wojny w Chorwacji w 1991 roku (w konflikcie rozpętanym po rozpadzie byłej Jugosławii) i wiem, jak to jest, gdy nie ma nikogo, kto by ci pomógł” – ubolewała.

„Ale tym razem wspieramy Ukrainę, wszyscy uchodźcy mają pełny dostęp do usług UE. Są równi obywatelom Europy, mają dostęp do opieki zdrowotnej, usług socjalnych, mieszkalnictwa, edukacji itp. A to jest bardzo ważne”- dodała Szuica.

Potrzeba większej autonomii Unii

W konferencji wziął też udział reprezentujący Radę minister ds. europejskich Francji Clement Beaune. Podkreślił, że wojna na Ukrainie „dotyka najbardziej podstawowych elementów europejskiego życia codziennego”, takich jak bezpieczeństwo, obronność, energia czy wartości demokratyczne oraz wezwał do zwiększania autonomii UE. Temu, jak mówił, ma służyć Konferencja w sprawie przyszłości Europy.

Wnioski z Konferencji i wskazówki w sprawie przyszłości Europy mają być gotowe w pierwszej połowie 2022 roku.

Konferencja podlega trzem instytucjom reprezentowanym przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Rady i przewodniczącą Komisji Europejskiej, którzy pełnią funkcję wspólnego przewodnictwa. Wspólne przewodnictwo wspiera Zarząd, któremu współprzewodniczą przedstawiciele trzech instytucji UE: Guy Verhofstadt, jako poseł do Parlamentu Europejskiego, Clement Beaune, jako sekretarz stanu ds. UE w imieniu francuskiej prezydencji w Radzie i Dubravka Szuica, jako wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za demokrację i demografię.

Łukasz Osiński (PAP)