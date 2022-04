Pracodawcy w Europie coraz częściej dostrzegają ten niuans. W Szwecji dofinansowywana przez państwo organizacja Mensen realizuje program, w ramach którego pomaga przedsiębiorstwom w dostosowywaniu się do potrzeb osób menstruujących. Chodzi m.in. o udostępnianie koszy na śmieci w toaletach, darmowych podpasek i tamponów czy wprowadzanie elastycznych godzin pracy. Mensen uwagę poświęca także firmom, które zatrudniają pracowników fizycznych. Ci mają utrudniony dostęp nie tylko do środków higieny, ale i samych toalet. - Choć Szwecja cieszy się reputacją państwa szanującego prawa kobiet, temat menstruacji w miejscach pracy nadal stanowi problem. To coś, o czym trzeba rozmawiać, bo jest normalną funkcją organizmu - przekonywała Klara Rydström, która kieruje projektem organizacji.

Pojawiają się także głosy, że rozwiązanie to daje osobom menstruującym przewagę nad pozostałymi. Zarzuty te odpiera międzynarodowa firma rekrutacyjna Talent International. „Realizacja urlopu miesiączkowego odnosi się do zasady sprawiedliwości, ponieważ wszyscy pracownicy powinni mieć takie samo prawo do zdrowia. Większość środowisk pracy i polityk jest zbudowana z myślą o biologicznych cechach mężczyzn. To rozwiązanie po prostu wspiera naturę kobiecych ciał” - napisano na stronie jej berlińskiego oddziału. Biorąc pod uwagę, że zespół Talent International w Berlinie składa się w 80 proc. z kobiet, w ubiegłym roku tam również wprowadzone zostały urlopy menstruacyjne. Firma przekonywała, że po prostu dba o komfort fizyczny i psychiczny współpracowników.