Jakub Lubiński, prezes firmy Solumus, która według naszych informacji od 24 lutego zakupiła przez platformę AOM ok. 5 tys. ton rosyjskiego LPG, wyjaśnia DGP, że niezwłoczne wyeliminowanie całości produktu rosyjskiego „jest obecnie bardzo trudne, a wręcz niewykonalne”. Że „wiązałoby się z perturbacjami rynkowymi, brakami dostaw oraz zwyżkami cen nieakceptowanymi przez konsumentów”. Podkreślił, że Solumus jest stroną kontraktów na sprzedaż LPG, których niewykonanie groziłoby poniesieniem wysokich kar umownych. Firma stopniowo dywersyfikuje jednak swoje dostawy i ogranicza import paliw ze Wschodu, ale jest to „dość złożony i czasochłonny proces”. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że przedsiębiorstwo jest niewielkim graczem na rynku LPG i „w przeciwieństwie do swoich konkurentów nie dysponuje łatwym źródłem finansowania wynikającym z przynależności do międzynarodowych koncernów”. „Teza, jakoby spółka osiągnęła przewagę konkurencyjną wynikającą z importu towaru ze Wschodu, jest całkowicie nieuprawniona. Trudno mówić o przewadze konkurencyjnej podmiotu, którego udział w rynku jest minimalny w stosunku do głównych graczy” – przekonuje Jakub Lubiński.