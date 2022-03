Zgodnie z zaprezentowanym wczoraj przez premiera Mateusza Morawieckiego planem najszybciej dojdzie do wstrzymania z Rosji dostaw węgla. Szef rządu liczy, że ustawę uda się wdrożyć najpóźniej do maja. Zaczęłaby obowiązywać praktycznie od razu. To możliwe dzięki niedużemu wolumenowi importu – jak podawała na konferencji minister klimatu i środowiska Anna Moskwa , to zaledwie 8 mln ton przy ok. 50 mln ton polskiego wydobycia. Lukę wypełnić ma surowiec z alternatywnych źródeł, m.in. z Australii, RPA czy Kanady.