CERT Polska ostrzegł we wtorek przed oszustami podszywającymi się pod polskie koncerny paliwowo-energetyczne takie jak Orlen, PGE, KGHM. Oszuści na specjalnie przygotowanej fałszywej stronie internetowej informują o możliwości łatwego zarobku opartego na kupnie i sprzedaży surowców energetycznych.

"W taki sposób (dodatkowo sugerując, że jest to inicjatywa polskiego rządu) zachęcają do inwestycji i poprzez formularz zbierają dane osobowe i kontaktowe. Gdy nieświadomy internauta prześle swoje dane, oszuści nawiązują z nim kontakt i podczas rozmowy zachęcają do nieprawdziwych inwestycji na specjalnie do tego celu stworzonej platformie, z której - jak się potem okazuje - nie ma możliwości wypłaty zainwestowanych środków" - wyjaśnił mechanizm oszustwa CERT Polska.

CERT Polska zwrócił też uwagę, że konsekwentnie w polskich mediach społecznościowych trwa akcja wywoływania niechęci do uchodźców z Ukrainy. Eksperci zauważają postępującą radykalizację języka i przykładów jakie są używane w obserwowanych wpisach.

"Początkowo mieliśmy do czynienia z komentarzami wyrażającymi niechęć do pomocy Ukraińcom, później obserwowano agresywne frazy, określające władze ukraińskie (lub nawet cały naród) jako „nazistowskich banderowców”. Ostatnio pojawia się coraz więcej nawiązań do Holocaustu oraz pejoratywnych odniesień do Żydów. Z jednej strony Ukraina jest oskarżana o historyczne zbrodnie. Z drugiej występuje coraz liczniej określenie „Ukropolin” i sugestie, że niektórzy obywatele Polski działają w interesie Ukrainy ze względu na żydowskie pochodzenie" - zauważył CERT Polska.

CERT Polska działa w strukturach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty.(PAP)

autorka: Anna Bytniewska