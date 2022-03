Reklama

"PKN Orlen powołał największy korporacyjny fundusz venture capital w Polsce, który w ciągu 10 lat zainwestuje ok. 100 mln euro - pół miliarda złotych - w spółki technologiczne oferujące przełomowe innowacyjne rozwiązania" - poinformował we wtorek koncern.

PKN Orlen zapowiedział, że efektem działalności Orlen Venture Capital (Orlen VC) "będzie dynamiczne przyspieszenie transformacji koncernu, dzięki komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz wdrażaniu nowych modeli biznesowych". Jak podkreślono w informacji, inwestycje Orlen VC pozwolą bezpośrednio i pośrednio "rozwijać wspólnie z najlepszymi zespołami nowe perspektywiczne biznesy, które umocnią międzynarodową pozycję koncernu".

"Fundusz VC to kolejny ważny etap rozwoju biznesu w obszarze innowacyjnych technologii, niezbędnych dla funkcjonowania Grupy Orlen w kolejnych latach" - ocenił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu. Przypomniał jednocześnie, że już wcześniej, w ramach Grupy Orlen, powstało w Płocku "jedno z najnowocześniejszych w Europie" Centrów Badawczo-Rozwojowych, a oprócz tego koncern uruchomił również własny Program akceleracyjny - Orlen Skylight.

"Dynamiczny rozwój nowych technologii, w szczególności tych z obszaru energetyki, to nie tylko przyszłość biznesowa PKN Orlen, ale także realne wzmocnienie bezpieczeństwa, zarówno Polski, jaki i całego regionu" - zaznaczył Obajtek. Zapowiedział przy tym, że fundusz Orlen VC "będzie nawiązywał współpracę z firmami technologicznymi oraz poszukiwał nowatorskich rozwiązań, wspierających budowę nowoczesnego, zeroemisyjnego i stabilnego biznesowo koncernu multienergetycznego".

PKN Orlen zwrócił uwagę, iż powołując fundusz venture capital, który ma zainwestować w ciągu 10 lat ok. 100 mln euro, koncern dołącza tym samym do globalnych liderów przemysłowych w sektorach oil & gas, chemicznym i energetycznym, które posiadają podobne korporacyjne fundusze, jak np. Shell Technology Ventures, BP Ventures, Chevron Technology Ventures, Equinor, Saudi Aramco, "z budżetami inwestycyjnymi zaczynającymi się od ok. 150 mln euro".

Koncern poinformował, że Orlen VC, w ramach tzw. inwestycji pośrednich, został partnerem Emerald Technology Ventures’ Industrial Fund, inwestując 10 mln euro, czyli ok. 47 mln zł. "Fundusz Emerald to niekwestionowany światowy lider w zakresie prowadzenia inwestycji VC w obszarze innowacyjnych przełomowych technologii" - zaznaczono w informacji. Jak podano, poza Orlen VC, do grona strategicznych partnerów inwestycyjnych funduszu należy obecnie 30 dużych międzynarodowych przedsiębiorstw z sektora chemicznego, petrochemicznego czy energetycznego, tym np. Chevron, ABB, Michelin, SABIC i Suncor Energy.

PKN Orlen oznajmił jednocześnie, że "w obszarze zainteresowania inwestycyjnego Orlen VC" znajdują się takie branże, jak: petrochemia, energetyka - transformacja, efektywność, digitalizacja, OZE, magazynowanie, a także gospodarka o obiegu zamkniętym - recycling i gospodarowanie odpadami oraz nowoczesny detal - automatyzacja procesów zakupowych, digitalizacja sprzedaży i logistyki), jak również biopaliwa drugiej generacji, nowoczesne materiały, nowa mobilność, cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo i przemysł 4.0.

"Orlen VC to ważny element ekosystemu innowacji PKN Orlen" - stwierdził koncern. Wspomniał przy tym o uruchomionym jeszcze w 2021 r. Orlen Skylight, pierwszym w Polsce korporacyjnym programie akceleracyjnym dla startupów technologicznych o międzynarodowym zasięgu, który adresowany jest do młodych innowacyjnych spółek z całego świata, posiadających gotowe produkty i usługi. W ramach programu odbyły się dotąd trzy rundy akceleracyjne, w których wpłynęło ponad 220 zgłoszeń odpowiadających na prawie 60 wyzwań biznesowych i technologicznych - w wyniku analizy zaproponowanych rozwiązań, PKN Orlen zdecydował się na współpracę z 11 startupami; aktualnie koncern jest na etapie realizacji kilku wdrożeń pilotażowych.

Jak podkreślił PKN Orlen, rozwój innowacyjności wspiera także otwarte w 2021 r. Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku, które umożliwia m.in. wdrażanie własnych technologii. W placówce tej, jak wyjaśniono w informacji, przeprowadzane są testy usprawniające procesy technologiczne, udoskonalające produkty i optymalizujące koszty. Wybudowano tam już pierwszą z pięciu planowanych instalacji pilotażowych odzwierciedlających procesy rafineryjno-petrochemiczne w ramach pracowni instalacji pilotowych, a do końca roku mają stanąć kolejne tego typu pilotażowe obiekty, w tym hydroodsiarczania Olejów Napędowych, reformingu oraz pirolizy. (PAP)

