Do tego dochodzą zmiany obserwowane na rynku handlu detalicznego. Pandemia sprawiła, że Polacy zmienili zachowania zakupowe. Wolą kupować rzadziej, za to więcej podczas jednego wyjścia do sklepu. To przekłada się na wzrost zainteresowania dużymi marketami. Tracą na tym sklepy małoformatowe, które odpowiadają za niemal 66 proc. sprzedaży piwa w Polsce. Z każdym rokiem ich ubywa. Nie wytrzymują konkurencji, co przekłada się też na wyniki branży. Według NielsenIQ w zeszłym roku sprzedaż piwa w sklepach małoformatowych spadła o 2,5 pkt proc. Piwo to 27 proc. wartości sprzedaży małych sklepów.