Dywersyfikacja dostaw ropy naftowej to jeden ze strategicznych celów PKN Orlen. Ma ona zagwarantować stabilność i ciągłość pracy rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie, a tym samym stałe dostawy paliw na rynek. Koncern jest aktywny na całym świecie, wykorzystuje każdą możliwość podjęcia szerszej współpracy z dostawcami z Europy i spoza kontynentu. Przez ostatnie cztery lata koncern nawiązał i wzmocnił relacje ze światowymi producentami surowca, dzięki czemu już około połowa ropy przerabianej w rafinerii w Płocku, pochodzi spoza kierunku wschodniego, m.in. z Arabii Saudyjskiej, USA, Afryki Zachodniej, a także z Norwegii. Ostatnio koncern sprowadził do Naftoportu w Gdańsku ok. 130 tys. ton surowca z norweskich złóż na Morzu Północnym.