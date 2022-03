Reklama

Era WhitePress® International rozpoczęła się tak naprawdę już pod koniec 2018 roku, kiedy spółka oddała do użytku platformę w wersji 2.0. Jakie funkcjonalności zyskała w nowej odsłonie? Przede wszystkim możliwość przeprowadzania transakcji w wielu językach, walutach i pomiędzy firmami z różnych krajów. W tym czasie rozpoczęła się również dokładna analiza zagranicznych rynków pod kątem branży marketingowej i tworzenie dedykowanego zespołu, na którego czele stanął Tomasz Domański.

- WhitePress® w Polsce regularnie odnotowywał wzrosty obrotów na poziomie kilkudziesięciu procent. Dlatego też decyzja o rozszerzeniu działalności spółki o nowe rynki była w tamtym czasie naturalną konsekwencją. Dodatkowo widzieliśmy, że polskie przedsiębiorstwa coraz śmielej wychodzą poza granice kraju i pojawiła się potrzeba wsparcia ich działań na rynku europejskim. Oczywiście przygotowanie się do tych działań wymagało od nas wiele czasu i przeprowadzenia gruntownych analiz rynków, na które chcieliśmy wejść w pierwszej kolejności. Na tej podstawie wybraliśmy 4 kierunki: Czechy, Słowację, Węgry i Rumunię. To tutaj otworzyliśmy lokalne spółki – córki, powstały pierwsze zagraniczne zespoły i rozpoczęliśmy budowanie naszej międzynarodowej obecności – mówi Paweł Strykowski, CEO WhitePress®.

Istotnym z punktu widzenia rozwoju działań na zagranicznych rynkach było także umożliwienie polskim reklamodawcom poruszanie się po wymienionych krajach za pomocą swojego konta, bez zagłębiania się w kwestie walut, przeliczników czy certyfikatów rezydencji. Jednocześnie od 2019 roku polskie portale otworzyły się również na zagranicznych marketerów.

Od Zachodu po Wschód: 21’ i 21 europejskich rynków

Z końcem roku 2020 spółka była obecna już na 11 rynkach. Do państw, gdzie polski startup debiutował ze swoją usługą, dołączyło aż 7 europejskich krajów – m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Bułgaria, Holandia czy Ukraina. Jednak niewątpliwie to rok 2021 okazał się najbardziej dynamiczny pod względem ekspansji zagranicznej.

WhitePress® w przeciągu 12 miesięcy zbudował swoją obecność na 9 rynkach, czyli niemal tyle ile łącznie uzyskano w poprzedzających 2 latach. W ramach działania platformy pojawiło się też wiele nowych funkcjonalności jako Content Premium, czyli moduł do zamawiania treści wysokiej jakości u wyspecjalizowanych dziennikarzy.

- Zbudowaliśmy naszą obecność w kolejnych ważnych krajach, czyli we Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Francji, Słowenii, Litwie, Łotwie, Portugalii i Turcji. Co ważne, to nie jest tylko symboliczna obecność w tych miejscach. WhitePress® przez 12 miesięcy sukcesywnie tworzył struktury biznesowe we wskazanych regionach. Stawialiśmy zespoły, poszukiwaliśmy wydawców i podpisywaliśmy tysiące umów. W każdym włączonym do platformy kraju, lokalni pracownicy działają zgodnie z polskimi założeniami, ale komunikują się w języku swojego państwa. Zespoły stanowią wsparcie językowe i koordynują działania przy publikacjach, dzięki czemu mamy pewność, że portale są starannie selekcjonowane i sprawdzane pod kątem merytoryki – tłumaczy Patrycja Górecka - Butora,Head of Marketing & PR, WhitePress®.

I dodaje, że rok 2021 był dla spółki przełomowy, nie tylko ze względu na dynamikę, z jaką budowali obecność na kolejnych nowych rynkach czy nowości, które pojawiły się wokół platformy, ale także z powodu przejęcia międzynarodowej platformy WhitePress® przez globalną spółkę AdTech, RTB House.

- Nabycie 100 proc. udziałów w naszej platformie przez RTB House dało nam nowe możliwości i przede wszystkim pozwoliło utrzymać, a nawet zwiększyć to tempo wzrostu, które sobie założyliśmy jeszcze w 2019 roku. Tak dynamiczna ekspansja zawsze jest obarczona dużą odpowiedzialnością i jednocześnie ryzykiem, a każdy kolejny krok musi być dobrze przemyślany. Dzięki wsparciu RTB House mogliśmy w bezpieczny sposób budować naszą pozycję na coraz to nowych obszarach, poszerzać bazę wydawców, a także podjąć decyzję o kolejnych śmielszych działaniach w Azji czy obu Amerykach. W rezultacie właśnie startujemy z działaniami w jednym z największych państw świata, czyli Brazylii. Kompletujemy zespół i podpisujemy pierwsze umowy z wydawcami – komentuje Paweł Strykowski.

- Kluczowe zagraniczne rynki dla nas pod względem wartości sprzedaży to na ten moment zdecydowanie Czechy, Rumunia, Węgry i Słowacja, czyli te kraje, którymi zapoczątkowaliśmy ekspansję zagraniczną spółki. To właśnie tam siatka wydawców, z którymi współpracujemy jest największa. Dla przykładu w Rumunii na ten moment pracujemy z ponad 2000 wydawcami. Biorąc pod uwagę rynki pod względem dynamiki wzrostu spółki – to są to m.in. Holandia, Grecja, Niemcy i Wielka Brytania. W Holandii odnotowaliśmy gigantyczny wzrost na poziomie kilku tysięcy proc. – dodaje Tomasz Domański, Head of International Growth. <

Ostatecznie, na koniec 2021 roku platforma potroiła liczbę publikacji na obcojęzycznych stronach, co sprawiło, że aż 1/4 przychodów w 2021 pochodziła ze spółek zagranicznych. Ponad 120-osobowy zespół z centralą w Polsce obsługuje 21 języków i współpracuje z ponad 41 000 portali, co plasuje go również na pierwszym miejscu wśród tego typu platform.

Rok 2022 pod znakiem egzotyki?

Jak tłumaczy CEO międzynarodowej platformy, Paweł Strykowski - Trudno jednoznacznie przewidzieć cały rok, ponieważ dynamika spółki jest bardzo duża, jednak z początkiem 2022 rozpoczęliśmy działania w Skandynawii, jako ostatni duży region, który jeszcze nie był zagospodarowany i wkrótce będzie otwarty do sprzedaży. Będziemy też podejmować działania w kierunku krajów, które mogą na ten moment wydawać się zaskakujące, czyli rejony Ameryki Północnej i Południowej, a także Azja. To zupełnie odmienna kultura, specyfika pracy, inna strefa czasowa i wiele czynników, które musimy wziąć pod uwagę zanim skierujemy działania na te rynki.

Ponadto WhitePress® zamierza dalej udoskonalać platformę pod kątem dodatkowych funkcji z obszaru content i influencer marketingu oraz SEO. Z tego względu 5 maja organizuje konferencję SEO & Content CAMP. Jednocześnie pracuje nad Akademią WhitePress®, w ramach której organizuje szkolenia z content marketingu, influencer marketingu, SEO oraz obsługi platformy, a także webinary, porady wideo. Tworzy artykuły eksperckie, raporty i badania przygotowane we współpracy z partnerami Akademii takimi jak: Senuto, Newspoint, SEMSTORM, Devagroup, czy Aplikuj.pl.