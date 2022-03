Inaczej jest z importem. Tu każdy z rynków miał swoją specjalizację. W przypadku Rosji to surowce energetyczne. Jedna trzecia ubiegłorocznego importu z Ukrainy przypadła na metale i wyroby z nich (w poprzednich latach ten udział był mniejszy). Metale to również drugi co do znaczenia towar przywożony w ubiegłym roku z Białorusi - na pierwszym miejscu znalazło się drewno (choć sprowadzono go mniej niż w poprzednich dwóch latach). We wcześniejszych latach głównym towarem przywożonym z Białorusi były produkty mineralne.