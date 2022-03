Komentatorzy mówią jednak o dyplomatycznym przyspieszeniu, które jest elementem dążeń USA do uspokojenia sytuacji na rynku naftowym. W tle są najwyższe od kilkunastu lat ceny surowca na światowych rynkach i coraz głośniejsze postulaty embarga wobec Rosji, trzeciego co do wielkości producenta ropy na świecie (eksportuje ok. 5 mln baryłek ropy dziennie – z czego połowę do Europy). Jej sprzedaż stanowi jedno z największych źródeł dochodów Kremla. Tylko w 2020 r., kiedy ceny surowca były niskie w związku z gospodarczymi lockdownami, wartość importu do Europy sięgnęła niemal 32 mld euro. To więcej niż połowa ubiegłorocznego budżetu wojskowego Rosji. Do tej pory nałożone przez świat zachodni sankcje omijały jednak surowce energetyczne w obawie przed skutkami ekonomicznymi dla Europejczyków.