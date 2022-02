Ciąży wciąż towarzyszą różne stereotypy. I jest to powód różnicowania kobiet i mężczyzn w pracy, np. jeśli chodzi o dostęp do awansów. Ze statystyk wynika, że największy rozjazd pojawia się, gdy kobieta jest w wieku, w którym może zajść w ciążę. Z tego powodu podejście do macierzyństwa jest ważnym elementem w obszarze zarządzania różnorodnością i inkluzywnością (Diversity & Inclusion).

Zdaję sobie też sprawę, że są kobiety , które bardzo trudno przeżywają miesiączkę, mają duże bóle i nie są w stanie normalnie funkcjonować. Stąd pomysł np. urlopu menstruacyjnego. Na polskim rynku to na razie nowość, ale spodziewam się, że coraz więcej firm będzie wprowadzać rozwiązania wspierające kobiety, które doświadczają dolegliwości miesiączkowych i to szybciej, niż zajmie się tym państwo. Firmy są dużo bardziej innowacyjne, szybciej odpowiadają na potrzeby pracowników i pracownic. Dlatego jestem optymistką. Wiele firm obserwuje, jakie dobre praktyki są stosowane u innych i stara się zapewnić podobne u siebie. Wciąż mamy wojnę o talenty i w interesie firm jest, żeby tworzyć maksymalnie optymalne warunki do pracy.

Przez długi czas wiele firm, w kontekście zarządzania różnorodnością, skupiało się przede wszystkim na kobietach. Wydawało się to słuszne, ponieważ niska reprezentacja kobiet, zwłaszcza na wyższych stanowiskach, jest nieproporcjonalna do ich udziału w społeczeństwie, gdzie stanowią ponad połowę populacji. Ale jeśli chcemy sprawić, żeby w danej firmie było więcej kobiet i żeby miały te same co mężczyźni możliwości awansu i rozwijania kariery, to w pewnym momencie powstaje ryzyko, że ci mężczyźni poczują się zagrożeni, zaczną postrzegać kobiety jako uprzywilejowane. Spotkałam się z takimi obawami ze strony mężczyzn i, co ważne, także ze strony kobiet. Mężczyźni mogą czuć się obwiniani za mniejszą reprezentację kobiet i będą wówczas przyjmować postawę defensywną. Kobiety z kolei mogą nie chcieć być postrzegane jako te, które potrzebują wsparcia. Wszelkie działania wyrównawcze to duże wyzwanie. Bardzo ważne jest poszanowanie perspektywy różnych grup pracowników. Zafiksowanie się na jednej powoduje odwrotny skutek.