Branża faktoringowa osiągnęła historyczny wynik nie tylko pod względem liczby klientów , ale i zanotowanych obrotów. Liczba tych pierwszych wzrosła aż o 41 proc. do 26 tys. To zapewniło branży obroty na poziomie 362,4 mld zł, czyli o prawie 26 proc. większe niż w 2020 r. - wynika z danych Polskiego Związku Faktorów. Warto dodać, że tylko raz w ciągu dekady sektor zanotował większą dynamikę rozwoju. Miało to miejsce w 2018 r., kiedy zbliżyła się ona do 27 proc.