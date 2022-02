Zdaniem ekonomistów różnica między eksportem a importem jest na tyle mała, że trudno mówić o zasadniczej zmianie. - W obliczu całego handlu różnica rzędu 2,9 mld zł to bardzo niewiele, równie dobrze czynniki losowe mogłyby spowodować minimalne odchylenie w drugą stronę. Cieszyć może to, że wymiana handlowa się rozwija, a eksport dotrzymał kroku importowi bardzo windowanemu przez rekordowo drogą ropę i gaz. Choć wynik odbiega od wcześniejszych lat, to mówienie o przełomie jest zdecydowanie na wyrost. Wciąż wiele gospodarek jest tłumionych przez skutki pandemii - argumentuje Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.