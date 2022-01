Gdyby to mężczyźni rodzili, mieli okres, wychowywali dzieci, na świecie byłoby…

Byłoby więcej dedykowanych rozwiązań ułatwiających świadome zarządzanie reprodukcją, rodzicielstwem oraz powrotem do pracy. Co do wychowania uważam, że bardzo wielu ojców bierze w nim czynny udział, nie należy tutaj negatywnie oceniać całej męskiej populacji, a raczej wyróżnić tę jej część, która naprawdę wspiera i rozumie problemy matek.