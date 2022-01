Nowe unijne rozporządzenie Digital Services Act (DSA) to kolejny krok po przyjętym w grudniu 2021 r. rozporządzeniu o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act), który ma dostosować regulacje dotyczące internetu do nowej rzeczywistości. Stare już do niej nie przystają, choćby z tego względu, że internet stał się dla wielu ludzi centrum aktywności zarówno prywatnej, jak i zawodowej. Treści publikowane na platformach internetowych coraz częściej decydują o wyborach dokonywanych przez użytkowników – począwszy od tego, co kupujemy, przez to, czy się zaszczepimy przeciwko COVID-19, na preferencjach politycznych czy światopoglądowych kończąc.