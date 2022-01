Parafrazując słowa: „Gospodarka, głupcze”, których użył Bill Clinton, wygrywając wybory w 1992 r., moglibyśmy odpowiedzieć: „Kultura, drogi pracowniku”. Miniony rok pokazał nam, że kultura to najważniejsze spoiwo naszej organizacji. To sposób, w jaki odnosimy się do siebie, do swojej pracy i do naszego otoczenia, coś, co odróżnia naszą firmę od innych. Mamy zdefiniowane wartości obrazujące najważniejsze dla nas zachowania i postawy, takie jak: pozytywna energia i entuzjazm w działaniu, poszukiwanie prostych rozwiązań, poczucie pilności oraz potrzeba rozwoju i ciekawość świata. Regularnie badamy opinie pracowników, włączając w to badanie menedżerów, analizując wspólnie jego wyniki i zachęcając do stałej pracy nad relacjami. Dbamy o otwartą komunikację, co powoduje, że pomimo rozproszonej struktury blisko 87% pracowników uczestniczyło w ostatnim badaniu opinii.