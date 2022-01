Świat się jednak zmienia i sami pracownicy oczekują dziś większej różnorodności w firmach. Dzisiejsze kobiety są awangardą tych zmian i udowadniają, że znakomicie odnajdują się zarówno na stanowiskach specjalistycznych, eksperckich, jak i na najważniejszych stanowiskach zarządczych.

Standardowe, stereotypowe role przypisywane płciom już dawno przestały mieć znaczenie na rynku pracy i w świecie biznesu, a udział kobiet w życiu przedsiębiorstw stanowi o sile wielu podmiotów. Według badań McKinsey firmy, w których występuje większe zróżnicowanie płci, mają o 21 proc. większe szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnej rentowności.

Z raportu Eurofundu i centrum badawczego Komisji Europejskiej wynika, że luka w aktywności zawodowej się zmniejsza, a co ważniejsze wiele kobiet coraz częściej chce pracować w zawodach przyszłości. A to właśnie nowe technologie będą napędzały rozwój świata. Jeżeli przy ich tworzeniu zabraknie kobiet, nasza perspektywa i odmienne potrzeby nie zostaną należycie uwzględnione, co przełoży się na jakość produktu czy usługi. Do tego dochodzi efektywność biznesowa. Przykładowo z badań think tank Opendoor Polska z 2020 r. wynika wprost, że bez kobiet w grupie menedżerskiej młode firmy szybciej upadają – mówi Alicja Tatarczuk, menedżerka ds. public affairs i CSR w Huawei Polska.

W całej branży technologicznej zatrudnienie kobiet sięga dziś 20–25 proc. Co więcej, w Polsce tylko lekko ponad 15 proc. studentów informatyki to kobiety. To wyraźnie pokazuje, jak silne nadal pozostają stereotypy. Zdaniem Huawei potencjał jest jednak znacznie większy. Z naszych obserwacji i doświadczeń wynika, że kobiety zaczynają odgrywać coraz większa rolę w świecie start-upów. W naszym konkursie dla młodych innowatorek i innowatorów – Huawei Startup Challenge – ponad 44 proc. zgłoszonych firm to start-upy, gdzie pracuje co najmniej tyle samo kobiet co mężczyzn. Z tego w 21,7 proc. firm dominują kobiety jako założycielki, członkinie zarządów czy trzon zespołów projektowych – komentuje Alicja Tatarczuk.

Nowe pokolenie cyfrowych specjalistek

Jak zwraca uwagę ekspertka, chęć pracy w branży technologicznej w Polsce widać zarówno wśród doświadczonych zawodowo kobiet, które choćby pracują w zespołach Huawei, jak i wśród młodych kobiet, studentek uczelni tak technicznych, jak i nietechnicznych. – Nasz flagowy program edukacyjny dla studentów – Seeds for the Future – realizowany w ponad 100 krajach świata zakłada, że minimalny udział kobiet każdego roku to jedna trzecia. W tym roku w Polsce mieliśmy aż 51 proc. uczestniczek, co pokazuje niezwykły potencjał i zainteresowanie kobiet karierą w świecie technologii – dodaje Tatarczuk.

Huawei od kilkunastu lat funkcjonowania na polskim rynku z pełnym przekonaniem angażuje się w inicjatywy na rzecz zniwelowania nierówności na rynku pracy w obszarze technologii oraz na rzecz rozwoju talentów ICT. Huawei posiada m.in. swój własny program dla najzdolniejszych dziewczyn zainteresowanych technologiami – School for Female Leadership in the Digital Age. Firma konsekwentnie wspiera również działania Fundacji Perspektywy m.in. jako Partner Technologiczny Women In Tech Days, a także kampanii „Dziewczyny na Politechniki!”, której celem jest zachęcenie młodych kobiet do studiowania na kierunkach STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka).

– Wierzymy, że inspirowanie młodych kobiet, pokazywanie im pozytywnych wzorców – inżynierek i ekspertek, które odnoszą sukcesy w świecie wciąż jeszcze stereotypowo uznawanym za męski, pozwolą im wzmocnić pewność siebie i przekonanie o tym, że mogą bez przeszkód budować ścieżkę kariery w branży tech, m.in. na pokładzie takich firm jak Huawei – przekonuje Alicja Tatarczuk.

Szklany sufit? Mamy na niego sposób

Nadal wiele kobiet na świecie boryka się z dwoma problemami. To zjawiska szklanego sufitu oraz niewidzialnej pracy. To pierwsze, to wynikająca często z uprzedzeń i stereotypów swoista niewidzialna bariera, która sprawia, że część osób nie jest w stanie osiągnąć wysokich stanowisk w miejscu pracy. Drugie zjawisko to wszelkie aktywności dodatkowe (rodzinne i zawodowe), które wykonywane są wciąż przede wszystkim przez kobiety, a które są nieodpłatną pracą, nierzadko także mało docenianą przez otoczenie i rodzinę. Nasiliło się ono m.in. w toku pandemii COVID-19 i częściej staje się przyczyną wypalenia zawodowego lub chronicznego stresu.