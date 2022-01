Medtronic jest światowym liderem branży technologii medycznych. Produkowane przez nas urządzenia umożliwiają prowadzenie innowacyjnych terapii w niespotykanym dotąd zakresie, realizujemy Misję łagodzenia bólu, przywracania zdrowia i wydłużania życia. Ważnym obszarem naszej działalności jest również aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i programach charytatywnych.

Medtronic Poland, polski oddział koncernu, po raz piąty z rzędu zdobył tytuł Top Employer, zostaliśmy również uhonorowani Top Employer Europe. To potwierdzenie przyjętych przez nas zasad i tego, że pracownicy – nasza najcenniejsza wartość – mogą realizować w Medtronic swoje aspiracje, czerpać satysfakcję ze swoich osiągnięć i pozytywnego wkładu do otaczającego świata. W Medtronic Poland pracuje ponad 700 osób, z których większość to wysoko wykwalifikowani specjaliści.

Medtronic to miejsce pracy otwarte na dyskusję, uwagi, pomysły dotyczące tego, jak jeszcze lepiej wypełniać naszą Misję. Uważamy, że kluczem do sukcesu jest wsłuchiwanie się w potrzeby naszych pracowników. To głos, którego wartość niezmiernie cenimy. Dokładamy starań, żeby budować kulturę wzajemnego zaufania.

Jednocześnie dbamy o każdego pracownika. To jeden z filarów naszej Misji, od samego początku istnienia naszej firmy, czyli przeszło 70 lat. W związku z tym szczególną wagę przywiązujemy do różnorodności. – Medtronic to przyjazne miejsce pracy. Miejsce, które nie wyklucza. Szanujemy i wspieramy różnorodność na wielu poziomach – parytetu płci, różnorodności pokoleniowej, kulturowej oraz orientacji seksualnej – mówi Anna Sikorska, HR Manager Medtronic Poland. W naszej opinii różnorodność ma kluczowy wpływ na innowacyjność, kreatywność, wysoką jakość procesu podejmowania decyzji – tak istotnych dla światowego lidera w swojej branży, jakim jest Medtronic.

– Różnorodność wspiera poczucie wspólnoty oraz motywację naszych pracowników. W ścisłej grupie zarządzającej naszej firmy aż 45 proc. stanowią kobiety . To wynik, z którego powinniśmy być dumni, niemniej jednak nie spoczywamy na laurach i nieustannie dążymy do wyrównania proporcji płci we wszystkich obszarach naszej organizacji – dodaje Anna Sikorska.

W ramach naszej firmy prężnie działa Medtronic Women’s Network, której celem jest nie tylko wsparcie kobiet na ścieżkach kariery, ale też pomoc w zachowaniu równowagi między życiem prywatnym i zawodowym.

Ponadto jednym z naszych priorytetów jest zaangażowanie w działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Co roku organizujemy dwie akcje charytatywne – latem Project 6 (od 6. filaru naszej Misji), a zimą Świąteczną Loterię Medtronic. Przy zaangażowaniu pracowników wspieramy potrzebujących – zarówno ludzi, jak i środowisko naturalne oraz zwierzęta. Jesteśmy również zaangażowani w proekologiczne działania w ramach akcji „Together We Care”, obejmujące, między innymi, sadzenie drzew, oczyszczanie lasów ze śmieci i promowanie zachowań proekologicznych.

W 2022 roku, po raz drugi w historii, Drużyna Medtronic Poland pobiegnie w największym, liczącym ok. 550 km, biegu charytatywnym Europy RopaRun. Bieg odbędzie się na początku czerwca w Holandii. Medtronic Poland bierze też udział w akcji „Różowa skrzyneczka” na rzecz walki z wykluczeniem menstruacyjnym. To bardzo smutne, że z powodu trudnej sytuacji materialnej ponad pół miliona Polek nie ma dostępu do środków higieny osobistej.

___________________________________________________

Filary Misji Medtronic

1. Pomoc ludziom przy zastosowaniu osiągnięć inżynierii biomedycznej w badaniach, projektowaniu, wytwarzaniu i sprzedaży narzędzi oraz wyrobów przeznaczonych do łagodzenia bólu, przywracania zdrowia i wydłużania życia.

2. Ukierunkowanie rozwoju na obszary inżynierii biomedycznej, w których jesteśmy najsilniejsi.

3. Dążenie, bez żadnych ograniczeń, do osiągnięcia optymalnej rzetelności oraz jakości produktów.

4. Osiąganie uczciwego zysku.

5. Uznanie osobistej wartości wszystkich pracowników.

6. Utrzymanie właściwej postawy obywatelskiej.

_____________________________________________________

O firmie