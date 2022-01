Mogło być o to trudno. Cenę obniżył m.in. fakt, że sprzedaży biznesów wymagała Komisja Europejska, a także to, że nabywca musiał być udziałowcem mniejszościowym. Swoje zrobiła też pandemia, w czasie której zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii wzrosło, a paliwami kopalnymi zmalało. Orlen sam przyznał, że chciał sprzedać drożej, ale pandemia pokrzyżowała te plany. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, nie można powiedzieć, że cała operacja to niewłaściwy ruch. Być może było to maksimum, jakie można obecnie uzyskać.