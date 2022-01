Koleżanka zza biurka, podwładna, szefowa nagle stają się kobietami, które ukrywają miesiączkę. O ile w ogóle do pracy dotrą. Kulczyk Foundation donosi w swoim raporcie, że 17 proc. kobiet w Polsce z powodu miesiączki zdarzyło się nie pójść do pracy lub szkoły

– Jesteśmy dopiero na początku drogi, w której uświadomimy sobie, że wpędzanie w poczucie wstydu czy lęku połowy społeczeństwa niesie za sobą ogromne, negatywne skutki społeczne. I to ze względu na proces, który przecież dla kobiet jest czymś najbardziej naturalnym. To zmiana, bez której nie byłoby życia, nie byłoby nas – mówi Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation.

Według raportu Kulczyk Foundation miesiączkujące kobiety doświadczyły w pracy co najmniej dwóch rodzajów problemów. Pierwszy to konieczność wykonywania obowiązków w uciążliwych i niekomfortowych warunkach, często z ograniczonym dostępem do toalety. Drugi to dyskryminacja – kobiety jako te mniej efektywne, na których nie można do końca polegać, nie dostają np. najciekawszych albo prestiżowych projektów. Miesiączka staje się przeszkodą w zdobyciu równych szans na zawodowy rozwój.