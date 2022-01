Polska Izba Branży Pogrzebowej szacuje, że w Polsce działa ok. 4 tys. firm pogrzebowych, z tego tylko jedna czwarta działa legalnie i zatrudnia personel. Pozostałe to tzw. firmy garażowe, bez stałego zatrudnienia i infrastruktury. - Z naszych szacunków wynika, że z ich powodu budżet tracić może nawet 1 mld zł rocznie. Ale tracą też uczciwe firmy w tej nierównej konkurencji - dodaje Robert Czyżak. Dlatego, jak zaznacza, ważne jest, by nowe przepisy weszły jak najszybciej. - Ustawa przeszła konsultacje. Jest w KPRM. Czekamy, by trafiła do Sejmu - podkreśla.

Dariusz Jaremowicz, właściciel firmy Nostradamus, w Górze (woj. dolnośląskie) wtóruje. - Fakt, mamy dużo więcej pogrzebów. Przed pandemią było ich w miesiącu 15-20. Dziś 50 i więcej - mówi. Kiedyś kończył pracę o godz. 16, dziś biuro pracuje do późna. Nadgodziny często wyrabiają jego pracownicy. O tych ostatnich niełatwo, bo do tej pracy nie każdy się nadaje. Zatrudnia sześć osób, mógłby jeszcze kilka, ale nie ma pewności, ile ta zwyżkowa sytuacja potrwa. Dariusz Jaremowicz również pracuje nad nowym cennikiem i ma świadomość, że trzeba go będzie poprawić za miesiąc. - Rok temu przyzwoita trumna kosztowała 1,2 tys. zł. Dziś o ok. 700 zł więcej. Producenci mówią, że podrożało nie tylko samo drewno, ale i jego obróbka, bo trzeba je osuszyć, przetrzeć. Drożeją okucia, lakiery - wylicza. Także urny, choć już nie tak gwałtownie. Ich ceny poszły w górę o ok. 10 proc. To się przekłada na ceny pochówku. Rok temu ten z trumną kosztował w tym regonie ok. 5,5 tys. zł. Dziś to 7 tys. zł. Z kremacją zdrożał o ok. 1 tys. zł - do 5 tys. zł. Same prace podczas ceremonii na cmentarzu, jak odsłonięcie grobu, zsunięcie trumny i ponowne zamurowanie, rok temu kosztowały ok. 1,5 tys. zł. I z tych środków, jak słyszymy, opłacani byli pracownicy. Dziś ten element ceremonii to prawie 2,4 tys. zł, na co wpływ ma m.in. wzrost płacy minimalnej.