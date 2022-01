Chodzi o projekt ustawy, który Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała w związku z podwyższeniem standardu emisji naziemnej telewizji cyfrowej (z DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC). Od końca marca do końca czerwca tego roku taka zmiana zostanie sukcesywnie przeprowadzona we wszystkich województwach. Dzięki temu poprawi się jakość obrazu i dźwięku. Można też będzie wprowadzić więcej kanałów naziemnych.

Jednakże oznacza to również, że posiadacze starszych odbiorników stracą możliwość odbioru sygnału telewizyjnego tą drogą. Wyłącznie z anten naziemnych korzysta ok. 4,44 mln, czyli prawie jedna trzecia gospodarstw domowych w Polsce, z czego ponad połowa może mieć problem z obsługą DVB-T2. Dlatego rząd chce dofinansować kupno dekoderów, które umożliwią dalsze korzystanie z telewizji naziemnej posiadaczom starszych modeli telewizorów. Przedstawiony przez KPRM w końcu ubiegłego roku projekt ustawy przewiduje na ten cel do 100 zł na jedno gospodarstwo domowe. Jeżeli ze świadczenia skorzystają wszyscy uprawnieni, budżet państwa wyda na dekodery 1,7 mld zł.

Branża uważa, że to nierówne traktowanie źle się odbije na polskim PKB, gdyż dekodery są produkowane za granicą – przede wszystkim w Azji. Telewizory – przeciwnie. Krajowy sektor ich produkcji daje zatrudnienie ponad 30 tys. osób, a Polska jest największym dostawcą i eksporterem telewizorów w Europie. Według ZCP sprzedaż tych urządzeń w ubiegłym roku wzrosła o co najmniej kilka procent wobec roku 2020 r., gdy wyniosła 2,2 mln sztuk. Teraz jednak branża obawia się, że nowa ustawa przekieruje popyt na rynek dekoderów.

Skoro jednak rząd chce dopłacać do zakupu dekoderów, to może warto je robić w Polsce? – Wymagałoby to ponoszenia nakładów na uruchomienie produkcji, która nie ma perspektyw, bo odpowiada de facto tylko na potrzeby jednego projektu. Takie działanie mija się z celem – mówi Kanownik. – Firmom azjatyckim to się opłaca, bo u nich produkcja jest dużo tańsza. Nie idzie to jednak w parze z jakością: część dostępnych w internecie urządzeń nie spełnia standardów technicznych dla dekoderów DVB-T2/HEVC. O czym wielu nabywców będzie mogło się przekonać dopiero po wyłączeniu obecnego standardu nadawania. Ponadto dekoder, w przeciwieństwie do telewizora, nie pozwala wykorzystać pełnej mocy telewizji naziemnej – podkreśla.