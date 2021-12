Od infrastruktury…

Jednym z czynników, który zniechęcał inwestorów do naszych wschodnich województw, była słabo rozwinięta infrastruktura transportowa. Utrudniało to zarówno dostawy towarów, jak i przemieszczanie się mieszkańców i pracowników.

Przy udziale dofinansowania z Funduszy Europejskich zrealizowanych zostało wiele inwestycji poprawiających ten stan rzeczy. Podnoszą one dostępność miast wewnątrz makroregionu, a także ich połączenia z innymi częściami Polski. Tylko w ostatnich latach z programu Polska Wschodnia wybudowano i zmodernizowano ok. 150 km dróg łączących obszary funkcjonalne miast z siecią dróg krajowych i ok. 540 km linii kolejowych. Efektem wsparcia z programu jest także 10 unowocześnionych dworców kolejowych oraz ponad 100 stacji i przystanków kolejowych. Zakupiono 319 ekologicznych autobusów, trolejbusów oraz tramwajów; powstało 57 km dróg rowerowych i wdrożono 14 inteligentnych systemów transportowych.

…do innowacyjnego biznesu

Program Polska Wschodnia przekazuje też bodźce bezpośrednio do biznesu. Duży nacisk kładziony jest na rozwój start-upów – stworzono w tym celu Platformy Startowe oferujące kompleksowe wsparcie dla osób z ciekawym pomysłem na biznes. Firmy z makroregionu mogły z kolei liczyć na dofinansowanie innowacji opartych na wzornictwie czy też ekspansję międzynarodową – z tej szansy skorzystało już 240 przedsiębiorstw. W wyniku działania programu zostało wdrożonych aż 1700 innowacji. Przykładem może być projekt zastosowania kompleksowego leczenia chorych z przewlekłą niedrożnością tętnic wieńcowych. Nowa metoda, opracowana przez Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej IKARDIA, nie tylko zwiększa skuteczność, ale i bezpieczeństwo całego procesu.

Rozwój przedsiębiorstw to także nowe miejsca pracy – dzięki projektom współfinansowanym z programu Polska Wschodnia powstało ich 2200.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.