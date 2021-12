Podatek został wprowadzony z początkiem stycznia tego roku i objął napoje z dodatkiem cukru, substancji słodzących oraz kofeiny lub tauryny. Do końca listopada, czyli po 11 miesiącach jego obowiązywania, do budżetu trafiło 1,339 mld zł - wynika z danych przygotowanych dla DGP przez Ministerstwo Finansów . Można spodziewać się, że w całym roku wartość wpływów z opłaty cukrowej wyniesie około 1,46 mld zł. To zdecydowanie mniej, niż prognozowano.

- Zgodnie z założeniami uwzględnionymi w ocenie skutków regulacji, wpływy w pierwszym roku jej funkcjonowania miały kształtować się na poziomie ok. 250 mln zł miesięcznie - przyznaje w rozmowie z DGP wydział prasowy biura komunikacji promocji Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że spodziewane dochody miały być pierwotnie na poziomie ponad dwa razy wyższym. I choć jeszcze przez wprowadzeniem podatku minister zdrowia Łukasz Szumowski obniżył prognozy do 2 mld zł, to i tych, jak widać z najnowszych danych resortu finansów, nie uda się zrealizować.

Zdaniem ekspertów to efekt spadku sprzedaży produktów, na które nałożono podatek . - Opłata cukrowa została wliczona w cenę produktu, która wzrosła, co z kolei wpłynęło na dostępność - zauważa Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, dodaje, że cena wzrosła nawet bardziej, niż wynikałoby to wprost z nowego podatku. Doszła bowiem jeszcze inflacja, a także wzrost cen innych czynników, jak choćby energii czy płacy, co również znalazło odzwierciedlenie w koszcie napoju dla klienta.

Z danych Nielsen wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczonych od listopada 2020 r. do października 2021 r. Polacy kupili 7,1 mld litrów napojów bezalkoholowych. To o ponad 5 proc. mniej niż rok wcześniej. Nielsen potwierdza również wzrost cen, czego dowodem jest jednoczesny wzrost sprzedaży pod względem wartości o 8 proc. - do kwoty 17,7 mld zł.

Napoje to jedna z kluczowych kategorii towarów dla małych sklepów - występują średnio na co czwartym paragonie. Tu też spadki sprzedaży były najbardziej widoczne. Jak wynika z danych CMR, w przypadku napojów gazowanych, w pierwszych 11 miesiącach tego roku, sprzedaż wolumenowa w małych sklepach spadła o 19 proc. Średnia cena za litr zwiększyła się natomiast rok do roku o ponad 36 proc. - z 3,53 zł do 4,82 zł. Podobnie sytuacja wygląda na rynku wody smakowej - spadek sprzedaży o ok. 20 proc., przy wzroście ceny o 32 proc.