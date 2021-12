Autorzy raportu podkreślają, że przepisy ustawy powinny zostać rozszerzone - zarówno w kontekście podmiotów zobowiązanych do zarządzania żywnością, której termin przydatności do spożycia się kończy (dziś są to wyłącznie sklepy wielkopowierzchniowe), jak i w kontekście podmiotów, które takie produkty mogą otrzymać. Bowiem w tym momencie beneficjentami mogą być wyłącznie organizacje charytatywne. Oznacza to, że ze wsparcia są wyłączone m.in. gminy (które w zakresie swoich obowiązków mają kwestie związane m.in. z dożywianiem potrzebujących), domy dziecka czy domy pomocy społecznej. Wskazują również, że prywatno-prywatna relacja pomiędzy zobowiązanym do przekazywania żywności a beneficjentem nie sprzyja transparentności całego procesu i utrudnia bieżącą weryfikację realizacji tych zobowiązań.