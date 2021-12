Mimo rozwodu z Unią Wielka Brytania chce utrzymać z nią dobre relacje handlowe. Barton w rozmowie z DGP przypomina o umowie handlowej, która obowiązuje pomiędzy Brukselą a Londynem od 1 stycznia tego roku, kiedy zakończył się okres przejściowy i Zjednoczone Królestwo wyszło ze wspólnego rynku i unii celnej. – Ani Unia Europejska, ani Wielka Brytania nie mają takiej umowy z żadnym innym krajem na świecie. Nie jest to więc to samo, co jednolity rynek czy unia celna, ale jest to umowa , która daje naprawdę mocną podstawę dla handlu – mówi.