Zastosowanie folii do pakowania różnych produktów daje niemal nieograniczone możliwości ze względu na ogromny potencjał technologiczny w tej dziedzinie. Z produktów Marma Polskie Folie korzysta przemysł chemiczny (np. worki otwarte, worki wentylowe), przemysł materiałów budowlanych (np. rękawy foliowe, taśmy), przemysł spożywczy (np. atestowane folie barierowe) i wiele innych. Z tą grupą produktów ściśle związany jest dział nadruku i przetwórstwa folii na różnego rodzaju opakowania. Marma Polskie Folie oferuje pełne możliwości nadruku na swoich produktach oraz świadczy pełną usługę w tym zakresie. Druk wykonywany jest w technice flexodruku przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych. Daje to możliwości wykonywania od prostych wzorów, aż po skomplikowane wzory graficzne zawierające motywy rastrowe (zdjęciowe), a bogata oferta uszlachetnień pozwala na indywidualne wyróżnienie produktu.

Opakowania przemysłowe Marma Polskie Folie to szeroki wachlarz produktów posiadających sprawdzoną pozycję na rynku światowym. Obejmuje m.in. worki polipropylenowe, polietylenowe, laminaty i folie kompostowalne mające zastosowanie jako opakowania dla wielu towarów w różnych branżach przemysłu.

Ze względu na zastosowanie opakowań w różnych gałęziach przemysłu produkowane opakowania przez MPF możemy podzielić na kilka typoszeregów. Pierwszym z nich są opakowania „techniczne” do których należą między innymi worki otwarte z dnem krzyżowym oraz klejonym dnem sześciokątnym. Konstrukcja taka jest ergonomiczna dzięki czemu proces paletyzowania, magazynowania i eksponowania produktu jest znacznie łatwiejszy. Dodatkowo zastosowane w konstrukcji dno kopertowe daje możliwość wykonania nadruku na denku worka w celach reklamowych lub informacyjnych. Opakowania w tej konstrukcji możemy wyposażyć w wentyl służący do zasypu opakowania co w procesie produkcyjnym znacząco przyspiesza pakowanie. Po napełnieniu opakowanie przyjmuje kształt prostopadłościanu, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni zasypowej. Uzupełnieniem tej grupy produktowej jest worek zgrzewany z fałdą boczną posiadający funkcję napełniania przez wentyl umieszczony w górnej części opakowania. W odróżnieniu od konwencjonalnych worków wentylowych wykonany jest bez użycia klejów, co powoduje , że w całości nadaje się do recyclingu, a na całej jego powierzchni możemy wykonać nadruk. Zaletą zasługująca szczególnie na uwagę w tych opakowaniach jest możliwość zastosowania folii o obniżonej temperaturze topnienia co pozwala na zastosowanie opakowania do produktów, gdzie worek wraz z zawartością jest używany w dalszym procesie technologicznym, np. dla farb drogowych. Ponadto dzięki zastosowaniu w strukturze dwóch folii z mikroperforacją uzyskujemy odpowietrzenie podczas pakowania, bez wypylania się pakowanego produktu co z korzyścią wpływa między innymi na paletyzację, a co za tym idzie na przyśpieszenie procesu produkcyjnego.

Dalszą wariacją są worki otwarte płaskie z fałdą boczną wykonywane z rękawa lub taśmy polietylenowej trzywarstwowej. W zależności od wymagań pakowanego produktu oraz sposobu pakowania, wytwarzane są w postaci płaskiej lub z fałdami bocznymi. Zamykane najczęściej poprzez zgrzew w górnej części, lub na życzenie klienta dostosowane do zaszywania. Konstrukcja tych opakowań pozwala również na zastosowanie struktury laminowanej PE/PE dzięki czemu uzyskujemy wysoką wytrzymałość oraz możliwość zabezpieczenia nadruku przed warunkami zewnętrznymi. Opakowania umożliwiają pakowanie do 25 kg produktu. Opakowania takie znajdują swoje zastosowanie zarówno w przemyśle chemicznym, ogrodniczym, jak i szerokorozumianym przemyśle spożywczym.

Ewolucja opakowań i równoczesny rozwój technologii laminacji pozwolił na wprowadzenie do oferty opakowań zaawansowanych technologicznie które możemy zaliczyć do grupy produktów premium. Należą do nich poniżej wymienione opakowania.

Doypack, nazywane też "stand up pouch". Przystosowane do zapakowania od 100 g do 10 kg produktu. Rodzaj materiału, uszlachetnienia, rodzaj zamknięcia dobierany jest do wymagań pakowanego produktu, jak również walorów estetycznych według oczekiwań Klientów.

Starszym bratem opakowań Doypack są opakowania Stabilo które charakteryzują się fałdami bocznymi oraz 4 zgrzewami przy krawędziach, których zadaniem jest stabilizacja oraz nadanie kształtu dla zapakowanego produktu. Mogą posiadać fałdowane dno dzięki czemu tą część możemy wykorzystać jako dodatkowy baner reklamowy w przypadku ułożenia opakowań na płasko. Opcjonalnie występują z różnymi rodzajami zamknięć, z rączką górną lub boczną. Dostosowane do zapakowania od 500 g do 25 kg produktu.

Oczekiwania klientów co do funkcjonalności opakowań oraz dalszy dynamiczny rozwój branży opakowań zaowocował wprowadzeniem opakowania typu Flat Bottom. To nowoczesne rozwiązanie jest połączeniem funkcjonalności opakowania Doypack z przestronnością opakowania Stabilo i tak dzięki połączeniu dwóch typów produktowych uzyskaliśmy opakowanie posiadające jednocześnie fałdy boczne jak również całkowicie płaskie dno. Zabieg ten pozwolił na zwiększenie funkcjonalności opakowania oraz zwiększenie powierzchni do 5 paneli reklamowych (informacyjnych), umożliwiająca doskonałą prezencję produktu na półce i nie tylko. Ten kształt występuje w wielkościach mogących pomieścić od 150 g do 12 kg produktu. Wykonane są z laminatów, z możliwością zastosowania różnych rozwiązań materiałowych. Cechują się różnymi rodzajami zamknięć takich jak struna, rzep, slider oraz opcją rączki górnej lub bocznej.

Kolejnym krokiem w innowacyjności naszych opakowań i coraz bardziej popularnym rozwiązaniem są laminaty i folie kompostowalne oraz gotowe worki wykonane z odnawialnych biopolimerów, które mogą zmniejszyć zależność od zasobów kopalnych i poprawić ślad węglowy opakowań. Zastosowanie takich biopolimerów nie zmienia właściwości folii opakowaniowej lub laminatu w stosunku do konwencjonalnych folii na bazie surowców pozyskiwanych z ropy naftowej. Marma Polskie Folie ma również możliwości tworzenia gotowych worków wykonanych z surowców kompostowanych oraz takich wykonanych z częściową zawartością surowców wtórnych zgodnych z polityką obiegu zamkniętego. Daje to prawie nieograniczone możliwości produkcji opakowań przyjaznych środowisku naturalnemu.

Z opakowaniami Marma Polskie Folie jako konsumenci spotykamy się na co dzień, niekiedy nawet nie zdając sobie sprawy z procesu ich wytwarzania, który jest dopracowany w naszych fabrykach i laboratoriach, tak aby jak najbardziej ułatwić nam codzienne funkcjonowanie.