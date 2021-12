Dzięki wynajmowi długoterminowemu zarówno przedsiębiorstwa posiadające kilkaset pojazdów, jak też podmioty korzystające z kilkunastu aut mogą zminimalizować koszty użytkowania floty oraz zmniejszyć nakłady pracy związane z jej bieżącą obsługą. Na przykładzie oferty Carefleet S.A., jednej z czołowych na polskim rynku firm Car Fleet Management, sprawdzamy, co oprócz finansowania samochodu, może kryć się w miesięcznej racie za wynajem.

Zarządzanie firmową flotą od A do Z

Podstawową usługą oferowaną w ramach wynajmu długoterminowego jest obsługa serwisowa. W Carefleet klienci mogą skorzystać z trzech pakietów serwisowych, wybierając ten, który najbardziej odpowiada ich bieżącym potrzebom.

-Oferujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie we wszystkich działaniach związanych z właściwym funkcjonowaniem i bezpieczeństwem floty pojazdów. Współpracujemy z ponad 600 punktami serwisowymi na terenie całego kraju, mając na uwadze zapewnienie użytkownikom pojazdów możliwie najlepszego dostępu do naszych usług. – mówi Bartosz Olejnik, dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet.

Kolejną usługą oferowaną w ramach wynajmu długoterminowego jest serwis ogumienia, który w Carefleet obejmuje dobór i sezonową wymianę opon, ich przechowywanie, naprawę lub wymianę na nowe w miejsce opon zużytych eksploatacyjnie, a także relokację pomiędzy serwisami oponiarskimi (w zależności od miejsca użytkowania pojazdu).

- Należy pamiętać, że o ile sezonowa wymiana opon w jednym samochodzie nie stanowi większego problemu, o tyle w przypadku kilkudziesięciu czy kilkuset aut proces ten jest dużym wyzwaniem logistycznym, wymagającym znacznych nakładów pracy. Współpracujemy z największymi sieciami oponiarskimi, które zrzeszają ponad 500 serwisów. Dzięki temu możemy sprawnie i bezproblemowo zrealizować wymianę opon nawet dla bardzo dużych flot samochodów rozlokowanych w różnych zakątkach Polski – zaznacza Bartosz Olejnik.

Carefleet zapewnia swoim klientom także pakiet ubezpieczeń wraz z usługami dodatkowymi, dostosowany do specyfiki i potrzeb posiadanych przez nich flot pojazdów. Swoim zakresem obejmuje on pełne ubezpieczenie OC, AC, NNW, dodatkowe ubezpieczenie GAP oraz zarzadzanie likwidacją szkód. Klient może wybrać polisę roczną lub wieloletnią, a także zdecydować, czy chce uiszczać koszty ubezpieczenia w comiesięcznych ratach czy opłacić je z góry za cały okres. Dzięki temu nie musi angażować pracowników w działania administracyjne i operacyjne związane z obsługą ubezpieczenia, a także zyskuje atrakcyjne stawki wynikające z rabatów wynegocjowanych przez Carefleet. Z kolei użytkownicy samochodów, którzy znaleźli się w sytuacji awaryjnej, mogą skorzystać ze wsparcia firmy w ramach usługi Assistance.

- Carefleet Assistance jest rozwiązaniem mającym na celu zapewnienie pomocy i mobilności użytkownikom pojazdów oraz ich pasażerom w takich sytuacjach, jak problemy techniczne, szkody komunikacyjne, kradzież pojazdu itp. Wsparcie jest dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Za pośrednictwem brokera oferujemy klientom możliwość wykupienia dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej Assistance poza terytorium naszego kraju – podkreśla Bartosz Olejnik.

Ponadto w ramach wynajmu długoterminowego Carefleet oferuje swoim klientom usługi, takie jak: telemetria i zabezpieczenia antykradzieżowe, karty paliwowe, door to door czy abonament radiowy, a także zapewnia dostęp do nowoczesnych narzędzi usprawniających pracę fleet managerów i użytkowników samochodów – Portalu Klienta Carefleet i Aplikacji Carefleet GO.

Wsparcie na każdym etapie współpracy

Carfleet należy do międzynarodowej grupy bankowej Credit Agricole, co jest gwarancją długofalowej stabilności finansowej oraz umożliwia realizację nawet bardzo dużych, wielomilionowych kontraktów. Firma zarządza obecnie w Polsce flotą niemal 16 000 pojazdów. Jak zapewnia Bartosz Olejnik, oferowany przez Carefleet wynajem długoterminowy nie kończy się na finansowaniu i obsłudze pojazdów.

- Przedsiębiorstwom, które posiadają kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset samochodów, pomagamy kształtować firmową flotę, aby jak najlepiej dopasować jej strukturę i parametry użytkowo-ekonomiczne do potrzeb prowadzonego biznesu i zmieniających się wymagań rynku. Carefleet to ponad stuosobowy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają Klientów na każdym etapie współpracy, począwszy od wyboru samochodów, poprzez pomoc w tworzeniu efektywnej polityki flotowej, skończywszy na optymalizacji kosztów i rozwiązań tam, gdzie są uzasadnione – dodaje.