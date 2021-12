Kapituła podkreśliła, że Ciech poważnie podchodzi do wyzwań związanych z jego działalnością – zwłaszcza że to przedstawiciel sektora energochłonnego. Firma dziś jest jednym z największych, poza energetyką zawodową, „konsumentem” węgla w Polsce. Widząc, co się dzieje na rynku i w otoczeniu biznesowym, przedsiębiorstwo jasno określiło cele, które chce osiągnąć, by to zmienić.