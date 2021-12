– Edukujemy rynek i zachęcamy przewoźników do korzystania z zielonej energii – deklaruje Beata Górniak z zarządu PKP Energetyka. Jak tłumaczy, wieloletni plan pomaga w tym, by kolej, uważana za najbardziej ekologiczny środek transportu, mogła bardzo szybko zmniejszać swój ślad węglowy, co przekłada się też na rozwój całej branży i pozwala wyprzedzać konkurencję. – Daje to szereg korzyści. Pierwsza to oczywiście dbałość o środowisko – kolej już jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, zielona kolej będzie w pełni neutralna klimatycznie, zatem nie zostawi śladu węglowego w łańcuchu dostaw odbiorcy końcowego. Druga korzyść jest wizerunkowa – postrzeganie podmiotów dbających o środowisko i klimat jest bardzo pozytywne nie tylko przez konsumentów, lecz także otoczenie biznesowe. Trzecia korzyść jest czysto biznesowa – społeczeństwo jest coraz bardziej świadome ekologicznie i z czasem – mając do wyboru konwencjonalny i „zielony” środek transportu – będzie wybierało ten drugi – wymienia menedżerka.