Wydarzenie zostało otwarte przez przedstawicieli organizatorów: Izabelę Olszewską, członka zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, Małgorzatę Barską, prezesa NN Investment Partners TFI oraz Krzysztofa Szułdrzyńskiego, partnera PwC Polska. W powitaniu zaproszonych gości i laureatów podkreślono, że działanie według kryteriów zrównoważonego rozwoju to jeden z kluczowych elementów dla współczesnego biznesu. Jak zapewniała Izabela Olszewska, ESG to jeden z najważniejszych trendów na rynkach finansowych, dlatego też z myślą o spółkach giełdowych, które chcą podążać za szybko rozwijającym się rynkiem i rosnącymi potrzebami inwestorów, w kontekście odpowiedzialności społecznej i środowiskowej zorganizowano Konkurs Liderzy ESG. - Jesteśmy przekonani, że takie inicjatywy zwracają uwagę na to, jak ważne jest uwzględnienie w działalności przedsiębiorstw kryteriów ESG i jak istotne jest rzetelne raportowanie danych niefinansowym - stwierdziła przedstawicielka GPW